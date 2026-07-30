穿越波動，收益可期-- 南方東英KOSPI 200備兌認購期權主動型ETF (3537.HK) 明日於香港交易所上市

南方東英KOSPI 200備兌認購期權主動型ETF (3537.HK)旨在提供每月派息，派息來源主要爲KOSPI 200指數的期權金，對追求潛在收益提升的投資者具吸引力[3]。相較僅持有KOSPI 200指數，期權金在市場下跌時可提供部分緩衝。南方東英資產管理有限公司（南方東英）擁有達 348 億美元（約 2,728 億港元）的衍生品持倉規模，充分體現其豐富的衍生品管理經驗及專業能力[4]。3537.HK 讓投資者可透過專業管理參與備兌認購期權策略，無需自行應對期權持倉管理的複雜性。

備兌認購期權策略是一種期權交易策略，它涉及持有特定資產（例如股票、商品、債券、貨幣或指數）的多頭頭寸，同時賣出同一資產的認購期權。備兌認購期權策略在競爭日益激烈的全球 ETF 市場中持續受到市場青睞。在香港，備兌認購期權 ETF 今年迄今錄得 226 億港元的可觀淨流入，彰顯投資者對收益增強型策略的需求日益增加[5]。南方東英國指備兌認購期權主動型ETF（2802.HK）亦受惠於此趨勢，吸引資金净流入達 103 億港元，為同類別產品之冠[6]。

南方東英 CEO 丁晨表示：「南方東英國指備兌認購期權主動型ETF（2802.HK）推出僅數月，資產管理規模已累積至 91 億港元[7]，成績斐然。隨著 2802.HK 獲得市場廣泛認可，我們很高興推出南方東英KOSPI 200 備兌認購期權主動型ETF（3537.HK）。該 ETF 為投資者提供另一個以收益為導向的投資方案，旨在提供每月派息，並在韓國市場波動環境下提升投資組合韌性。」

[1] 資料來源：彭博，截至 2026 年 6 月 30 日。KOSPI 200 備兌認購期權策略採用策略相近的 CKOSPI2A 指數表現作參考，並不代表基金實際可能達到的回報。 [2] 資料來源：彭博，截至 2026 年第一季度。 [3] 基金經理擬每月宣布及派發股息，然而幷不保證實際派息與否，亦未有設定預期派息率。基金經理可按其酌情權從資本中撥付股息，基金經理亦可按其酌情權從總收入中撥付股息。從資本中撥付股息或實際上從資本金額中撥付股息相當于退還或提取投資者部分原有投資額或歸屬于該原有投資額的資本收益。任何涉及子基金的資本中撥付股息或實際上從資本中撥付股息可導致子基金的每單位資産淨值即時减少，並將减少子基金單位持有人的任何資本增值。 [4] 資料來源：截至 2026 年 6 月 30 日。南方東英投資組合中衍生工具（交易所交易期貨、掉期及上市期權）的名義金額。 [5] 資料來源：彭博，截至 2026 年 6 月 30 日。 [6] 資料來源：彭博，截至 2026 年 6 月 30 日，基於香港同類產品净流入比較。 [7] 資料來源：南方東英，截至 2026 年 7 月 21 日。南方東英國指備兌認購期權主動型ETF於 2025 年 12 月 11 日在香港交易所上市。

關於南方東英

南方東英資產管理公司是香港最大的 ETF/ETP 發行商* 。截至 2026 年 6月 30日，南方東英管理資產規模為 453 億美元（約合 3,550 億港元），得益於成熟的 ETF /ETP 生態系統，於香港與新加坡兩地管理70 隻 ETF/ETP 和 5 隻互惠基金**。2026 年，香港成交最活躍的 10 隻 ETF/ETP 當中有 6 隻由南方東英管理***。

* 資料來源：彭博，港交所，南方東英，截至 2026 年6月 30日。基於香港上市 的 ETF（含槓桿及反向產品）所有類別的資產管理規模總和，不包含多重上市 的 ETF。 ** 資料來源：香港交易所、彭博、南方東英，截至 2026 年 6 月 30日。 *** 資料來源：彭博，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日。

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SOURCE CSOP Asset Management Limited