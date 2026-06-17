聚焦韓國：南方東英 KOSPI 200ETF（3121.HK）將於明日在香港交易所上市

在半導體板塊帶動下，韓國股票市場成為2026年年初至今全球表現最佳的市場之一。KOSPI 200 指數作為韓國最具代表性的股市基準之一，自2026年初以來已錄得超過130%的回報[4]。按行業劃分，資訊科技為最大權重板塊，佔指數約66%，其次為工業，佔約13%，以及金融，佔約7%[5]。根據最新指數數據，前五大成份股分別為三星電子、SK 海力士、SK SQUARE、三星電機及現代汽車[5]。南方東英 KOSPI 200ETF（3121.HK）讓香港投資者可便捷把握韓國股票市場的增長潛力。

韓國市場的升勢主要由三大關鍵因素支撐：人工智能超級週期、強勁的全球資金流入，以及具吸引力的估值。三星電子及 SK 海力士等半導體龍頭企業正受惠於強勁的晶片需求及晶片價格上升。鑑於這些公司在 KOSPI 200 指數中的權重接近60%[5]，它們正帶動更廣泛的市場升勢，並吸引愈來愈多海外投資者關注。這亦直接反映於強勁的資金流向：2025年，韓國主題的全球 ETF/ETP 年度資金流入達318.9億美元，而2026年年初至今的資金流入已達304.5億美元[6]。儘管近期市場已出現上漲，韓國股票的估值仍相對不高，反映長期存在的「韓國折價」。在此估值背景下，加上盈利動能增強，市場仍具進一步重估空間；目前 KOSPI 200 指數的前瞻市盈率為9.02倍，而標普500指數則為22.39倍[7]。

南方東英行政總裁丁晨女士表示：「我們相信，國際投資者對韓國股票市場的認識與配置仍有顯著提升空間，而其不斷優化的市場結構及在全球投資組合中日益提升的重要性，亦為市場提供支持。南方東英 KOSPI 200ETF 的推出，是連接香港投資者與這一投資機遇的重要一步。南方東英將繼續推動產品創新，致力於提供實用、及時並以投資者為中心的解決方案。」

2026年，南方東英成為香港最大的 ETF/ETP 發行商，進一步鞏固其在本地 ETF/ETP 市場的領導地位[8]。我們的韓國相關產品系列亦受到投資者的廣泛關注，這得益於市場對韓國科技及半導體板塊投資需求的上升。它們包括南方東英富時港韓科技+指數 ETF（3431.HK），該產品於今年5月被納入南向 ETF 互聯互通，是首隻覆蓋韓股資產的南向ETF通產品；南方東英三星電子每日（2x）槓桿產品（7747.HK）；以及南方東英 SK 海力士每日（2x）槓桿產品（7709.HK）。值得注意的是，自2026年5月以來，7709.HK 已成為全球個股槓桿及反向產品類別中規模最大的產品，資產管理規模達846億港元[9]，凸顯投資者對精準配置韓國蓬勃發展股票市場的強勁需求。

[1] 資料來源：香港交易所、彭博、南方東英，數據截至2026年6月17日。 [2] 詳情請參閱基金章程及產品資料概要。 [3] 資料來源：彭博，數據截至2026年6月16日。 [4] 資料來源：彭博，數據截至2026年6月16日。 [5] 資料來源：韓國交易所，彭博，數據截至2026年6月5日。 [6] 資料來源：彭博，數據截至2026年5月31日。 [7] 資料來源：彭博，數據截至2026年5月31日。 [8] 資料來源：彭博，數據截至2026年6月16日 [9] 資料來源：彭博，數據截至2026年5月31日。

關於南方東英

南方東英資產管理公司是香港最大的 ETF/ETP 發行商* 。截至2026年5月31日，南方東英管理資產規模為448億美元（約合3,509億港元），得益於成熟的 ETF/ETP 生態系統，於香港與新加坡兩地管理69隻 ETF/ETP 和5隻互惠基金**。2026年，香港成交最活躍的10隻 ETF/ETP 當中有6隻由南方東英管理***。

* 資料來源：彭博，港交所，南方東英，截至 2026 年 5 月 31 日。基於香港上市的ETF（含槓桿及反向產品）所有類別的資產管理規模總和，不包含多重上市的 ETF。

** 資料來源：香港交易所、彭博、南方東英，截至 2026 年5 月 31 日。

*** 資料來源：彭博，2026 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

免責聲明及重要提示

投資涉及風險。投資者應仔細閲讀有關基金的銷售文件及產品資料概要，以獲取進一 步資料，包括當中所載之產品特色及所有風險因素。本文件由南方東英資產管理有限公司編制，並未經證監會審閲。請瀏覽網站 (https://www.csopasset.com/tc/products/hk-ckp2) 以閲讀詳細風險披露及免責聲明。

發行人：南方東英資產管理有限公司

SOURCE CSOP Asset Management Limited