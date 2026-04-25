鯤 KUN 揭曉 AI 智能化戰略，以「1-1-4-6」布局重構全球商業流轉效率

曼谷2026年4月25日 /美通社/ -- 2026年4月22日，全球領先的金融科技盛會 Money20/20 Asia 在泰國曼谷 QSNCC 舉行。

作為可信的行業數字支付專家，鯤 KUN 攜全新升級的品牌形象參展，並發布「1-1-4-6」智能化戰略藍圖。這標志著 鯤 KUN 已實現初步生態體系建設，啟動「全球化」、「全棧式」、「AI 智能化」的全面躍遷。鯤 KUN 創始人兼 CEO Dr. Louis Liu 在戰略發布會現場指出：「Web2 與 Web3 的融合是這個時代的主旋律，而我們認為，AI 與 Web3 的嵌入式生態共融是未來商業的既定趨勢。鯤 KUN 的升級是一場關於『商業范式重構』的智能化演進，我們憑借數十年的垂直行業支付場景的深耕，為企業客戶提供全棧式的端到端數字支付和 鏈上金融解決方案，更在通過 AI 數智化編排和運營，為出海企業交付合規、安全、高效的交易服務保障，助力企業全球化業務增長。」

Money2020 圓桌探討聚焦

在 Money20/20 Asia，Intersection Stage 舉行的《Bridging TradFi and DeFi for Inclusive Cross-Border Finance》圓桌論壇上，Dr. Louis Liu 與 Centiglobe、Plexo 及 AppWorks 的行業領袖展開深度對話。

針對亞洲作為全球結算樞紐，Dr. Louis Liu 提出了三個核心洞見 ：

亞洲已成為跨境貿易流轉樞紐和穩定幣結算的重要市場： 亞洲鏈接了高速增長的新興市場間的貿易往來。在穩定幣用於跨境貿易的鏈上轉賬規模中， 60% 的交易規模是以亞洲為中心的貿易往來 。穩定幣支付已成為鏈接亞洲與拉美、非洲與中東貿易走廊的重要通路之一。

亞洲鏈接了高速增長的新興市場間的貿易往來。在穩定幣用於跨境貿易的鏈上轉賬規模中， 。穩定幣支付已成為鏈接亞洲與拉美、非洲與中東貿易走廊的重要通路之一。 合規是規模化的 「 加速層」 (Scaling Layer) ： 數字支付行業規模化的瓶頸不是技術能力和牌照，而是兼容不同司法管轄區的合規框架並將其轉化為業務規則。將反洗錢邏輯與風控能力嵌入支付流，是全球化應用爆發的前提。

數字支付行業規模化的瓶頸不是技術能力和牌照，而是兼容不同司法管轄區的合規框架並將其轉化為業務規則。將反洗錢邏輯與風控能力嵌入支付流，是全球化應用爆發的前提。 AI 與 Web3 支付正在加速生態共融：隨著 AI 智能體進入商業決策，支付系統正經歷從「人控 」向「智付 」的變革。區塊鏈與穩定幣將成為智能體支付（A2A）的默認金融基礎設施。

主會場展位互動：從平台治理到垂直效率的深度響應

在 Money20/20 展會核心區，鯤 KUN 未來將以雙品牌進行國際化運營。

鯤 KUN ： 確立「 可信的行業數字支付專家 」定位，賦能垂直行業的一站式數字支付及場景化金融解決方案。

確立「 」定位，賦能垂直行業的一站式數字支付及場景化金融解決方案。 YeeZ：作為 鯤 KUN 集團旗下品牌為全球企業提供發卡服務，深耕 2B2C 的數字化發卡基建。

展位現場吸引了大量金融科技從業者及垂直行業決策者共同探討如何利用 AI 智能化編排鏈接 Web2 & Web3，驅動全球資本無界流動。

戰略發布：「1-1-4-6」藍圖驅動全球化增長

在同步舉行的戰略發布會上，鯤 KUN 正式解構了其助力實體經濟全球化增長的「鯤式演化藍圖」。

1 個入口：KUN Space™ 實現全面升級

作為管理全球生意的一站式治理入口，KUN Space™ 將復雜的業務流封裝為開箱即用的極簡界面。它深度集成跨境支付、企業發卡及鏈上金融服務，通過 AI-Powered 的 24/7 客服和風控體系，為全球化企業提供深度理解業務場景的專家級支持。

1 個網絡：KUN Nexus™ 打造智能化「神經中樞」

KUN Nexus™ 是一張「有記憶、會思考」的 AI 驅動全域資金 FI 網絡。它通過實時編排全球持牌資源，自動匹配成本與時效的最優路徑，將底層復雜性深埋，搭建一個可以讓法幣與數幣自由流動的資金網絡。

4 輪驅動與 6 大場景的精准耦合

依托 KUN | Pay（全球支付）、KUN | Cards（企業發卡）、KUN | Money（鏈上金融）及 KUN | Agent（智能體支付）四大引擎 ，鯤 KUN 正在深度賦能大宗商品、一般貿易、B2B 跨境電商、服務貿易、Web3 生態及 AI 應用 6 大垂直行業。

未來願景：開啟「無人駕駛」的智付新紀元

作為本次戰略發布核心，KUN | Agent 率先開啟了「智付全球」的無人駕駛支付時代。

KUNClaw.AI ：通過提供企業級的 AI 支付解決方案，激活企業財務內生動力，真正實現智能化降本增效。

KUN | Agent 智能體錢包：針對 AI 智能體支付設計的智能體錢包，確保了「決策即支付」的安全與合規。

這種將行業知識轉譯為 AI 可執行金融指令的能力，標志著跨境支付正從「輔助工具」進化為「自驅執行」的生產力中樞。

Seamless Network, Borderless Payments.

鯤 KUN 始終致力於構建賦能實體企業全球化發展的動力引擎。未來，鯤 KUN 將繼續深耕垂直行業及場景，在不確定的全球貿易環境中，為企業提供安全、合規、高效的一站式跨境支付解決方案。

關於 鯤 KUN

鯤 KUN 是以數字支付及嵌入式金融服務為核心的創新型科技集團，立足全球布局的牌照及合規風控體系，鏈接亞洲與非洲、拉美、中東等新興市場。集團定位於可信的行業數字支付專家，業務涵蓋跨境數字支付、鏈上金融、企業發卡及 AI 智能體支付四大業務板塊，結合人工智能和區塊鏈技術的深度應用，為大宗商品，一般貿易，B2B 跨境電商，服務貿易，Web3 生態，AI 應用等業務場景提供安全、合規、高效的一站式數字支付與交易服務，構建賦能企業全球化業務發展的動力引擎。

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鯤 KUN：[email protected]

SOURCE 鯤KUN