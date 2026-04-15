鏈接亞洲，智付全球：鯤 KUN 攜「1-1-4-6」智能化戰略亮相 Money20/20 Asia

曼谷2026年4月15日 /美通社/ -- 全球金融科技年度盛會 Money20/20 Asia 在曼谷詩麗吉王後國家會議中心（QSNCC）舉行。借此行業峰會契機，鯤 KUN 正式迎來里程碑式的全方位升級，確立全新的全球發展定位：可信的行業數字支付專家。

這不僅是一次品牌形象的更迭，更是 鯤 KUN 站在 2026 年商業範式轉型的關鍵節點，圍繞「商業效率重構」展開的底層邏輯演進。在數字經濟與實體經濟深度融合的當下，鯤 KUN 憑借行業 Know-How 與 AI-Powered 的全棧產品能力，致力於為全球化企業交付確定性的交易安全和效率保障。

以智能化底座，釋放全球資產流轉效能

鯤 KUN 現已構建起全新的「1-1-4-6」戰略藍圖，由 1 個入口 (Space)、1 個網絡 (Nexus)、4 輪驅動 (Product) 與 6 個場景 (Scenario) 共同錨定。

KUN Space™ 2.0 ：作為一站式數字支付及金融服務平台，新版 Space 實現了全場景資產的深度鏈接，通過 AI-Powered 的 24/7 客服和風控體系，為企業提供「開箱即用 」 的極簡交互體驗。

：作為一站式數字支付及金融服務平台，新版 Space 實現了全場景資產的深度鏈接，通過 AI-Powered 的 24/7 客服和風控體系，為企業提供「開箱即用 的極簡交互體驗。 KUN Nexus™ ：作為 AI 驅動的全域資金流動網絡，它發揮著「智能化神經中樞 」 的作用，通過智能路由縫合 Web2 與 Web3 的基建斷層，確保資產在不同監管框架間實現極致絲滑的價值交換。

：作為 AI 驅動的全域資金流動網絡，它發揮著「智能化神經中樞 的作用，通過智能路由縫合 Web2 與 Web3 的基建斷層，確保資產在不同監管框架間實現極致絲滑的價值交換。 四大業務引擎與六大垂直場景：依托 KUN | Pay（全球收付）、KUN | Cards（企業發卡）、KUN | Money（企業金融）及 KUN | Agent（智能體支付）協同發力，深度驅動大宗商品、一般貿易、B2B 跨境電商、服務貿易（廣告、OTA、薪酬）、Web3 生態與 AI 應用等 6 大場景的價值流轉。

現場亮相：從「基礎設施」轉向「應用驅動」的智能引擎

在峰會主展區（QSNCC • 1013 號展位），鯤 KUN 以全新品牌形象亮相，現場展示如何將復雜的跨境結算邏輯轉化為直觀、受控的智能交互。除產品展示外，鯤 KUN 創始人兼 CEO，Dr. Louis Liu 於 4 月 22 日受邀出席官方圓桌對話，以《Bridging TradFi and DeFi for Inclusive Cross-Border Finance》為主題，與全球行業領袖共探基建融合下的普惠金融實踐。

同日 19:00，鯤 KUN 舉辦品牌升級戰略私享酒會，正式官宣品牌升級暨 AI 智能化戰略。通過展示助力實體經濟全球化增長的「鯤式演化藍圖」，鯤 KUN 再次明確了其作為賦能全球化發展動力引擎的決心。

Seamless Network, Borderless Payments.

鯤 KUN 始終以「以支付無界，賦能實體無疆」為願景，持續為全球企業提供安全、合規、高效的一站式跨境支付解決方案。

關於 鯤 KUN

鯤 KUN 是以數字支付及嵌入式金融服務為核心的創新型科技集團，立足全球布局的牌照及合規風控體系，鏈接亞洲與非洲、拉美、中東等新興市場。集團定位於可信的行業數字支付專家，業務涵蓋跨境數字支付、鏈上金融、企業發卡及 AI 智能體支付四大業務板塊，結合人工智能和區塊鏈技術的深度應用，為大宗商品，一般貿易，B2B 跨境電商，服務貿易，Web3 生態，AI 應用等業務場景提供安全、合規、高效的一站式數字支付與交易服務，構建賦能企業全球化業務發展的動力引擎。

了解更多：www.kun.global

媒體聯絡方式：[email protected]

SOURCE 鯤KUN