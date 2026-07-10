菲律賓頂尖華商巨擘吳詩農 (Lance Y. Gokongwei) 正式加入 PhilWeb 董事會，全面強化 AI 科技驅動戰略

此次任命緊隨吳詩農先生近期對 PhilWeb 20億比索的重磅戰略投資之後。作為新當選的董事，吳先生將提供頂層的戰略監督與治理領導力，護航 PhilWeb 持續擴展其立足長遠的基礎設施、技術以及由 AI 驅動的運營藍圖。

PhilWeb 總裁 Edgar Brian K. Ng 表示：「我們極其榮幸地歡迎吳詩農先生成為 PhilWeb 董事會的一員。他在機構級領導力、長期戰略規劃以及資本配置方面的深厚經驗，將對公司邁向下一階段的增長與轉型發揮不可估量的價值。」

PhilWeb 一直致力於鞏固其作為數字基建、運營系統、合規技術及平台解決方案提供商的行業地位，旨在全方位支持受監管數字生態系統的長期繁榮。在強大的頂層治理護航下，PhilWeb 將進一步深化賦能其龐大且核心的生態系統合作伙伴——其中包括漢恩高端文旅集團 (Hann Resorts)、岡田馬尼拉綜合度假區 (Okada Manila)、紐波特世界度假村 (Newport World Resorts)、努斯塔星海商業綜合體 (NUSTAR Resort) 以及 FBM 和 PT 等跨國科技數字平台。

公司正在推進的戰略舉措包括：深度投資由 AI 賦能的運營系統、強化合規與風險管理基礎設施、構建平台智能與數據分析中台、推進運營自動化，以及打造高彈性的可擴展數字基建。

「PhilWeb 正邁入一個以運營規模化、治理強化和科技驅動擴張為核心的新階段。我們相信，此次任命進一步夯實了公司的長期戰略方向與機構化發展進程，」Ng 補充道。

公司強調，此次任命深刻反映了 PhilWeb 致力於持續提升公司治理標準、增強機構級能力以及貫徹長期戰略執行的堅定承諾。

關於 PhilWeb Corporation (PSE: WEB)

PhilWeb Corporation 是一家在菲律賓證券交易所上市的科技企業，致力於為菲律賓受監管的數字生態系統提供底層數字基建、運營系統及平台技術解決方案。 公司聚焦於可擴展的基礎設施建設、AI 賦能的運營系統、合規技術及平台解決方案，旨在全方位支持持牌生態及長期的產業繁榮。

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