PhilWeb 獲菲律賓頂尖華商巨擘吳詩農 (Lance Y. Gokongwei) 20.2億比索戰略投資，全面加速 AI 驅動的技術基建擴張

菲律賓馬尼拉2026年6月24日 /美通社/ -- 亞太區領先的數字科技與商業文旅底層技術服務商 PhilWeb Corporation (PSE: WEB) 今日宣佈，已與菲律賓頂尖華商巨擘、跨界投資人吳詩農 (Lance Y. Gokongwei) 先生簽署最終協議，達成一項總額逾 20.2 億比索的個人戰略股權投資。

此次投資是 PhilWeb 轉型為「AI賦能的數字科技與基礎設施企業」的重要里程碑。作為在亞太區擁有系統性影響力的頂層華人資本代表，吳詩農先生的重倉入局不僅為 PhilWeb 注入了充沛的擴張資金，更憑借其卓越的宏觀視野，進一步夯實了公司的長期技術演進路線與全球化增長戰略。

戰略資本注入：全面發力 AI 與技術擴張 根據最終協議，吳詩農先生將向 PhilWeb 注入總計逾 20.2 億比索的核心資本。此輪資金將專門用於強化 PhilWeb 的資產負債表，並支持公司將先進的大數據與人工智能（AI）能力深度整合至其核心技術路線圖中：

智能風控與合規系統：開發前沿的智能平台工具，支持實時風險評級、交易監控、異常行為攔截以及全方位的合規管控體系。

數據分析與平台智能：構建高度安全的數據模型，用於深度解析用戶行為、優化用戶全生命週期管理，並大幅提昇平台的整體運營效率。

智能推薦與留存工具： 投資自動化推薦引擎，助力數字平台客戶優化內容的分發效率、提升系統表現及增強用戶粘性 。

。 運營自動化：通過引入自動化工具全面升級內部及面向合作夥伴的系統，以優化合規工作流、數據報表及高並發、高吞吐量的平台監控。

鞏固 PhilWeb 的技術護城河與頭部生態

此次交易深刻反映了頂層「聰明資本」對服務於跨國數字生態的「可擴展技術基礎設施」的日益青睞。目前，PhilWeb 已在亞太地區的智慧科技與實體商業生態中建立了強大的市場影響力，其深賦能的客戶矩陣涵蓋了眾多頂尖的大型綜合文旅度假區及跨國商業平台，其中包括：漢恩高端文旅集團 (Hann Resorts)、岡田馬尼拉綜合度假區 (Okada Manila)、紐波特世界度假村 (Newport World Resorts)、努斯塔星海商業綜合體 (NUSTAR Resort)、以及 FBM 和 PT 等跨國科技與數字互動平台。

通過整合新一代 AI 工具，PhilWeb 將進一步強化其在 B2B 底層基建領域的業務護城河，從而為其生態系統內的合作夥伴提供更高的運營效率、更強大的技術支持以及更具彈性的平台能力。

PhilWeb Corporation 總裁 Edgar Brian K. Ng 表示：「我們極其榮幸地歡迎吳詩農先生成為 PhilWeb 的戰略基石投資者。他的巨額投資，是對我們底層技術平台及長期商業願景的最強力背書。數據智能和自動化合規工具，正迅速成為現代數字基礎設施不可或缺的核心層。在吳詩農先生雄厚的戰略資本與卓越商業遠見加持下，PhilWeb 已經做好了充分準備，我們將加速拓展 AI 技術藍圖，更高效地服務於我們由頂級商業夥伴組成的龐大生態系統，並積極評估長期的跨越式增長機會。」

關於 PhilWeb Corporation

PhilWeb Corporation 是一家在菲律賓證券交易所上市的科技企業，致力於為泛亞太地區的數字互動及商業文旅生態提供底層數字基建、運營系統及平台技術解決方案。公司聚焦於可擴展的基礎設施建設、AI 賦能的運營系統及前沿科技研發，旨在全方位支持大型實體與數字生態的智能化轉型與長期繁榮。

投資者關係聯繫人：

Kenneth Ke (柯霆鈞)

戰略資本與投資負責人

PhilWeb Corporation (PSE:WEB)

[email protected]

SOURCE PhilWeb Corporation