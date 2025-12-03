愛立信與 LotusFlare 宣佈股權投資與戰略合作夥伴關係

斯德哥爾摩和加利福尼亞聖克拉拉2025年12月3日 /美通社/ -- 全球電信解決方案領導者愛立信 (Ericsson) 今日宣佈，已完成對 LotusFlare 的股權投資。LotusFlare 為通訊服務供應商 (CSP) 提供雲原生數碼商務與變現平台。此項投資將強化愛立信為通訊服務供應商提供的端到端解決方案，協助其開放並實現網路應用程式介面 (API) 的商業價值，同時提升 LotusFlare 的全球規模與市場拓展能力。環球電信投資部門 Kickstart Ventures 也參與投資回合。

此戰略夥伴關係奠基於共同願景，旨在加速推動通訊產業中人工智能 (AI) 驅動軟件解決方案的發展與商業部署，以建立全球網路 API 生態系統。愛立信對 LotusFlare 的少數股權投資是對 LotusFlare 的 DNO Cloud 產品的驗證，該產品將為網絡 API 提供網絡抽象和外部網絡曝光，包括同意管理。此次合作標誌著 LotusFlare 發展歷程中的重要里程碑，為其邁向下一階段的成長與擴張奠定基礎。

LotusFlare 憑藉兩條高度整合的產品線奠定差異化市場地位，旨在為通訊服務供應商驅動收入增長、提升營運效率並實現可擴展的商業化：

Vonage 資深副總裁、全球通訊平台業務領域負責人兼行政總裁 Niklas Heuveldop 表示：「我們非常高興能與 LotusFlare 建立這項戰略合作夥伴關係。」將愛立信的高性能、可程式化網路，與 LotusFlare 的網路抽象功能、Aduna 的全球網路 API 聚合能力，加上 Vonage 的網路驅動企業解決方案共冶一爐，將加速 CSP 解鎖新網路功能的能力，並善用業界最重要的價值創造機會之一。透過進一步強化產業生態系統，愛立信正加速推動通訊服務供應商、企業與開發者在超大規模環境下協作創新，充分釋放 5G 與 AI 的潛能。」

「我們很高興歡迎愛立信成為 LotusFlare 的投資者，」LotusFlare 行政總裁兼共同創辦人 Sam Gadodia 表示：「自我們成立以來，我們的使命一直是簡化科技和客戶體驗。我們透過 DNO Cloud 與 Nomad eSIM 兩大業務，已朝著此目標取得重大進展。愛立信的投資，充分驗證了我們的產品創新能力與市場影響力。我們相信這項合作夥伴關係將釋放新的市場機會， 加速全球通訊服務供應商關鍵網路資產貨幣化能力的發展。」

「LotusFlare 一直以來都展現出其卓越能力，能夠以推動流動營運商（如我們的長期合作夥伴 Globe Telecom）業務成長的方式，打造並部署世界級產品。我們的投資，反映了我們對其強勁表現和持續戰略關係的信念。我們相信，由愛立信領導的最新一輪將為我們提供更具吸引力的機會，並為 LotusFlare 帶來強勁的下一篇章，」Kickstart Ventures 管理合作夥伴兼共同創辦人 Dan Siazon 如是說。

兩間公司計劃探索與網絡資產貨幣化及 API 公開相關的機遇。通過這項投資，LotusFlare 將擴大其全球業務，加速開發可降低成本和複雜性的 AI 解決方案，並為通訊服務供應商提供業界領先的平台。

Gunderson Dettmer 擔任由合夥人 Bennett Yee 領導的 LotusFlare 之法律顧問。

LotusFlare 簡介

LotusFlare的使命是設計、構建和持續推進一個電子商務和貨幣化平台 DNO Cloud ，簡化科技和客戶體驗，為企業提供寶貴的成果。LotusFlare 擁有和經營 Nomad eSIM ，為旅客提供便捷、可靠且價格實惠的數據方案，服務範圍遍及全球超過 200 個目的地。

愛立信 (Ericsson) 簡介

Ericsson 的高效能網絡，每天為數十億人提供連線。過去 150 年來，我們一直是通訊技術創造的先驅。我們為了服務提供商和企業，提供流動通訊及連接的解決方案。我們與客戶攜手合作夥伴，實現未來數碼世界。 www.ericsson.com

Kickstart Ventures 簡介

Kickstart Ventures 秉持塑造更美好未來的願景，專注投資於透過可持續且全面的創新解決現實問題的科技新創企業。菲律賓頂尖企業的企業風險投資公司 Kickstart Ventures，在全球擁有 71 項投資項目，由超過 140 位創辦人領軍。

