Nomad eSIM 宣佈業務強勁增長，企業與消費級服務全面拓展

加利福尼亞州聖克拉拉 2025年11月18日 /美通社/ -- Nomad eSIM 為LotusFlare 旗下商業產品部門，今日宣佈其全球採購量較去年同期強勁增長超過 100%，涵蓋消費級與企業級業務領域，鞏固了其作為全球高速、經濟實惠且可靠數碼連線解決方案領導供應商的地位。

Nomad eSIM 的消費級產品現已獲得數百萬國際旅客的信賴，在超過 200 個目的地提供無縫網路連線服務。該品牌持續強化產品陣容，於主要市場推出無限數據方案，並拓展區域性與全球性方案，專為追求彈性與價值的頻繁旅行者設計，在App Store 獲得耀眼的 4.8 星評分。

Nomad Enterprise 建立在消費者信任和經過驗證的科技基礎上，成為快速成長的平台，使企業能夠通過無縫的 eSIM 整合來解鎖新的收入來源並提高客戶體驗。

Nomad 產品總監 Shern Ng 表示：「我們在消費領域的領導地位，證明了我們核心科技的可靠性和可擴展性。Nomad Enterprise 現正將其值得信賴的平台延伸至商業領域，賦能各類企業發展。我們不僅降低漫遊成本，我們還提供可拓展的全堆疊解決方案，將連接轉化為強大的新盈利中心，並且是世界級客戶服務的基石。」

為了幫助企業快速採用和拓展 eSIM 服務，Nomad 宣佈推出其全面的 API 文檔。此產品允許 OTA、航空公司、金融科技平台和數碼品牌，將 Nomad 的 eSIM 功能無縫整合至其現有服務中。借助 Nomad 強大的基礎架構、適合開發人員的 API、直觀的管理入口網站和具有競爭力的全球價格，合作夥伴可以推出或拓展其 eSIM 產品，提升其數碼價值建議並推動新的商機。

繼今年稍早於溫布頓網球錦標賽 (Wimbledon) 與 Singapore Grand Prix 取得成功合作後，Nomad 確認目前正積極推進更多戰略合作夥伴關係。這些即將推出的品牌合作計劃，將拓展 Nomad 的市場版圖並強化其全球生態系統，彰顯 Nomad 致力於推動創新，為合作夥伴及其客戶創造無可比擬的價值。

隨著該平台繼續拓展，Nomad 仍然專注於成為市場上最全面和最可靠的 eSIM 平台，確保絕佳的連接性、卓越的客戶體驗和持續的全球增長。

Nomad eSIM 是 LotusFlare Inc. 的業務部門，透過在全球 200 多個目的地提供負擔得起的高速流動數據服務，簡化全球旅程。Nomad 以當地費率提供彈性數據計劃，免除高昂的漫遊費用。旅客可為未來旅程瀏覽數據計劃，並於幾秒鐘內安裝和啟動 eSIM。當旅客抵達後，便可連接 5G 網絡。

Nomad eSIM Enterprise 讓企業和服務供應商提供強大的價值主張，可靠且安全地降低全球商務旅行通訊的成本。此企業解決方案利用可擴充、由 API 支援的平台，能協助客戶開拓新營收來源、拓展 eSIM 服務項目，並透過確保無縫且經濟高效的全球連線能力來提升客戶忠誠度。

