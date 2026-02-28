新上市的 MetaOptics Ltd 呈現 891% 的收入同比增長，並以 880 萬新元的充裕現金儲備，維持強勁的增長動能

新聞提供者

METAOPTICS LTD

28 2月, 2026, 19:25 CST

新加坡2026年2月28日 /美通社/ -- 2025 9 月正式上市的MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」），欣然公佈截至 2025 年 12 月 31 日止財政年度（「2025 財年」）的首份財務業績報告。

2025

2024年

+/-


S$

S$

%


未經審核

收入

787,388

79,440

891

毛利

159,826

26,569

502

稅後淨虧損及全面虧損總額

(5,445,573)

(1,950,882)

179

本公司權益持有人應佔每股虧損:



- 基本及攤薄後每股虧損（分）

(2.54)

(1.01)

152

公司於 2025 財年錄得顯著的年度收入增長，同比增加891%至 78 萬新元。增長主要歸因於公司於 2025 年 9 月 24 日公告之台灣客戶設備交付──直接雷射寫入機（Direct Laser Writer），支持了該區域半導體供應鏈中超透鏡原型製造與生產；同時，集團全球範圍內超透鏡與模組銷售亦顯著增加，以協助客戶評估超透鏡解決方案及其應用整合。

2025 財年淨虧損 540 萬新元，主要由以下因素所致：

(i)             集團為尋求增長平台而產生的相關費用。2025 財年，因公司於2025 年 9 月在新交所凱利板上市及公司於 2025 年 11 月 17 日公告的擬議納斯達克證券交易所雙重上市計劃，而產生了約 240 萬新元一次性專業費用；

(ii)            約 100 萬新元非現金支出，包括財務費用及折舊與攤銷；及

(iii)          加強研發投入。集團於 2025 財政年度錄得約 180 萬新元之研發費用，用以推動新產品發佈，包括於近期舉行的 2026 年 CES 展期間發佈的最新自主研發的超透鏡應用消費型電子產品原型與第二代產品。鑑於客戶回饋良好且市場反應熱烈，這些產品可望進一步鞏固集團的競爭地位。

集團增長布局

作為接班及策略擴展計劃的一部分，集團委任蔡昊澎先生（Aloysius）為執行董事兼行政總裁，以負責領導及推動四大業務領域的策略發展與增長：

(i)            超透鏡設備業務

-          專注銷售先進超透鏡生產機台，包括直接雷射寫入機、自動測試機及自動組裝機

(ii)          Metalens foundry超透鏡晶圓代工業務

-          專注定制化超透鏡製造，包括以美國為戰略增長基地，提供超透鏡設計與製造技術，服務於美國客戶及夥伴，業務涵蓋 5G 智能手機、資料通訊、數據中心、光纖通訊、人工智慧半導體製造及消費電子等領域

(iii)        Metalens products超透鏡產品業務

-          聚焦物聯網（IoT）相關產品設計開發，包括超透鏡 5G 智慧手機、微型投影機及具備 3D 手勢識別功能的智慧眼鏡

(iv)         MetaOptics人工智能（AI）業務

-          專注 3D 生物辨識、手勢辨識、成像及物聯網演算法之研發，提升超透鏡技術應用效能

執行主席程章金先生將持續監督管理績效、策略規劃與業務拓展，包括集團近期進軍美國市場，設立美國子公司並加入史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫，以強化集團於北美市場提供高效能元光學解決方案之策略佈局。

集團目前資本狀況穩健，持有約 290 萬新元現金，另有 2025 年 12 月首次公開發行（IPO）及增發私募所得款項中尚未動用之淨收益共約 480 萬新元，現金總額達 880 萬新元。此堅實的資金基礎將支持集團持續推進全球商業拓展，並滿足客戶對高性能超透鏡方案的需求。

董事會謹此公告

程章金
執行主席
2026年2月28日

關於 MetaOptics Ltd

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT) 為領先的半導體光學公司，專注研發以玻璃基板為核心的超透鏡解決方案，並結合AI驅動的影像處理技術。憑藉先進光學設計與可擴展的12英吋DUV光刻製程，MetaOptics為CPO、行動裝置、擴增實境／虛擬實境（AR/VR）、車用電子及其他新興市場的次世代應用提供支撐。公司總部位於新加坡，致力於提供高效能、具可靠性及可規模量產的光學方案，滿足今日最具創新精神的科技品牌需求。詳情請瀏覽：www.metaoptics.sg

SOURCE METAOPTICS LTD

來自同一來源

MetaOptics宣佈加入美國史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫

MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)（「MetaOptics」或「公司」，連同其子公司統稱「集團」）宣布已成為史丹福大學工程學院 SystemX 聯盟計畫的準會員，與全球頂尖的學術及產業夥伴並列，共同推動合作研究、技術開發及未來產品創新。 作為史丹福 SystemX...

MetaOptics發佈年度業務回顧及最新發展

MetaOptics Ltd (凱利板股票代號：9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）欣逢聖誕佳節將至及2025年接近尾聲之際，謹向在本公司發展歷程中給予支持的所有持份者，表達誠摯的感謝之意。...
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

半導體

半導體

電子元件

電子元件

相關題材的新聞稿