MetaOptics發佈年度業務回顧及最新發展

新加坡2025年12月17日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (凱利板股票代號：9MT)（「MetaOptics」或「本公司」，連同其子公司統稱「本集團」）欣逢聖誕佳節將至及2025年接近尾聲之際，謹向在本公司發展歷程中給予支持的所有持份者，表達誠摯的感謝之意。

本公司向協助本公司在新加坡交易所證券交易有限公司凱利板上市的專業團隊、一路伴隨公司成長的股東，以及持續看好本公司長遠發展願景的投資者，致以由衷謝意。尤其感謝認購本公司於2025年12月1日宣布的配售計畫中總額達485萬新元新股的投資者，使本公司得以進一步充實資源，以履行預期到來的客戶採購訂單，並為本集團的一般營運資金需求提供所需資金。

策略性增長與合作

MetaOptics持續推動與機構投資者、策略合作夥伴及更廣泛的創新生態系的合作，專注於深度科技、半導體創新及全球市場拓展等領域。這些合作關係對於加速技術商業化、人才培育及在新加坡、美國和國際市場的可持續成長至關重要。

MetaOptics近期已與一家大型相機模組製造商簽署不具約束力的諒解備忘錄，雙方擬共同生產超透鏡相機及光學模組，包括應用於筆記型電腦前置鏡頭及雷射消費電子產品的超薄超透鏡模組。此外，MetaOptics亦已與一名世界級客戶達成設計協議，為其開發一款精密投影用超透鏡，協助其現有光學鏡頭技術進行微型化。

美國業務拓展與技術發展

2025年，MetaOptics已策略性拓展至美國市場，於2025年10月設立美國子公司，並經由新加坡國立大學Block 71在美國聖馬刁（San Mateo）之共同工作空間租用辦公場所。該處位於矽谷核心區位，使本公司得以與領先半導體及智慧設備企業緊密互動，並積極接觸全球頂尖科技企業。

MetaOptics現已獲得市場對其激光直寫（direct laser writer）技術的正面關注，並識別出在200奈米至600奈米區間內的技術缺口，而本公司解決方案正可於此範圍提供具差異化的價值定位。公司目前正與兩所美國頂尖大學就先進運算式／可調式超透鏡相關專案展開合作，目標自2027年起陸續推動潛在產品上市，同時積極招募具發展潛力的人才加入。

本公司先前已公告，計劃尋求其股份於美國納斯達克證券市場（NASDAQ）作第二上市（「擬議納斯達克上市」），並將視需要不時就擬議納斯達克上市之相關情況，包括任何重大進展及最新情況，提供更新及發布公告。

產品發佈及市場展望

MetaOptics最新的裝置原型與第二代產品已即將完成並將於2026年消費電子展中亮相，當中包括參與Pepcom Premiere展會等活動。於本公司在結束2025年度之際，超透鏡設備、超透鏡及相關模組之銷售表現已超出預期，並超過了 2024 年的業績；受惠於第一代產品的強勁訂單需求，預期2026年之訂單前景亦相當樂觀。第二代產品，包括矩形超透鏡、超透鏡模組組裝設備，以及5G智慧裝置解決方案，預期將進一步強化本公司的競爭優勢。

MetaOptics謹此祝願全體股東、合作夥伴、客戶及朋友，聖誕快樂、新年進步，並期待於2026年持續取得新里程與成長。

董事會謹此公告

程章金

執行主席兼首席執行官

2025年12月17日

媒体及投资者关系查询，请联系：

MetaOptics Technologies Pte Ltd.

81 Ayer Rajah Crescent 01-45

Singapore 139967 [email protected]

SOURCE METAOPTICS LTD