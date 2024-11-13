橫跨五大洲的七個團隊，創新驅動創業的明日領袖：麻省理工學院 MIT REAP Cohort 11 正式啟動

麻薩諸塞州劍橋2024年11月13日 /美通社/ -- 今天，麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology) 的 Regional Entrepreneurship Acceleration Program (MIT REAP) 宣佈啟動其著名全球計劃的第十一批學生，其中包括來自以下地區的資深領袖團隊：

非洲波札那

艾伯塔省埃德蒙頓（加拿大）

海爾布隆 – 德國弗蘭肯

台灣花蓮

佛羅里達州邁阿密（美國）

密西根州（美國）

智利瓦爾帕萊索

Bryce Vickmark 攝。 Bryce Vickmark 攝。

麻省理工學院 REAP 全球團隊參與一項計劃，為期兩年。此計劃專注於加速其地區創新生態系統中的創新驅動創業 (IDE)，方法包括進行深入的創新與創業能力評估、設計以地區比較優勢為基礎的加速策略，以及實施新計畫或政策以推動其生態系統向前發展。

麻省理工學院 REAP 總監 Travis Hunter 表示：「我們很高興能夠歡迎這七個來自五大洲的傑出團隊，加入我們全球計劃的 Cohort 11。每個團隊都經過嚴格篩選、精挑細選，證明其所在區域迫切期待變革，以及在其生態系統中推動創新驅動創業的承諾。Cohort 11 代表著多元化的全球足跡，毫無疑問將豐富我們的計劃。」

各團隊都遵循 MIT REAP 的「創新生態系統利害關係人模型」，成員代表五大持份者群體，透過合作推動 IDE 生態系統的影響力：大學、政府、企業、風險資本與企業家。MIT REAP 團隊與其 Cohort 內部和跨區域的其他地區合作，包括跨越 12 年的計劃和超過 100 個參與地區的精彩校友社群。

麻省理工學院 REAP 教職員共同主任、David Sarnoff 管理學教授兼麻省理工學院 Martin Trust 創業中心教職員主任 Scott Stern教授表示：「創業這回事，無人能主宰。相反地，我們需要多位持份者解決重大問題，讓新穎的解決方案獲得成功，這些持份者包括商業、醫療保健、教育等等。MIT REAP 目標在於協助團隊找出其區域的比較優勢、與區域領導人網絡聯絡，並建立加速 IDE 及創造實際價值與影響力的策略。我們期待與不同的 Cohort 11 團隊合作，為其所在地區制定獨特戰略。」

參與其中

麻省理工學院 Regional Entrepreneurship Acceleration Program (reap.mit.edu)，是麻省理工學院 MIT Sloan School of Management 的一項計劃，為世界各地的社區提供與麻省理工學院合作的機會，以實證、實際的方式強化創新驅動型創業 (IDE) 生態系統。自 2012 年以來，MIT REAP 已協助全球超過 100 個地區制定策略並執行計劃，以促進各地區的經濟成長、創造就業機會和社會進步。

MIT REAP Global Cohort 12 現已開始接受申請。了解更多資訊，請點撃此處申請。

如需有關麻省理工學院 REAP 的更多資訊，請聯絡副總監 Kavan O'Connor，電郵：[email protected]。

SOURCE MIT Sloan Global Programs