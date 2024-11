Sieben Teams aus 5 Kontinenten repräsentieren mit dem Start der 11. Kohorte von MIT REAP die nächsten führenden Köpfe des innovationsgetriebenen Unternehmertums

CAMBRIDGE, Mass., 13. November 2024 /PRNewswire/ -- Heute gab das Regional Entrepreneurship Acceleration Program des Massachusetts Institute of Technology (MIT REAP) den Start der elften Kohorte seines renommierten globalen Programms bekannt, das Teams von Führungskräften aus den folgenden Regionen umfasst:

Botswana , Afrika

, Afrika Edmonton, Alberta (Kanada)

(Kanada) Heilbronn, Franken, Deutschland

Hualien, Taiwan

Miami, FL (USA)

(USA) Michigan (USA )

) Valparaiso , Chile

Photo by Bryce Vickmark.

Die globalen Teams des MIT REAP nehmen an einem zweijährigen Programm teil, das sich darauf konzentriert, innovationsgetriebenes Unternehmertum (IDE) in ihren regionalen Innovationsökosystemen zu beschleunigen, indem sie eine eingehende Bewertung der Innovations- und Unternehmerkapazitäten vornehmen, eine auf regionalen Wettbewerbsvorteilen basierende Beschleunigungsstrategie entwerfen und ein neues Programm oder eine neue Politik umsetzen, um ihr Ökosystem voranzutreiben.

„Wir freuen uns sehr, diese sieben außergewöhnlichen Teams aus fünf Kontinenten in Kohorte 11 unseres globalen Programms begrüßen zu dürfen", sagte Travis Hunter, Direktor von MIT REAP. „Jedes Team durchlief ein strenges Auswahlverfahren, das die Dringlichkeit des Wandels in seiner Region und ihr Engagement für die Förderung von innovationsorientiertem Unternehmertum in seinem Ökosystem unter Beweis stellte. Kohorte 11 repräsentiert einen vielfältigen globalen Fußabdruck, der unser Programm zweifellos bereichern wird."

Jedes Team folgt dem Stakeholder-Modell für Innovationsökosysteme des MIT REAP, wobei die Mitglieder die fünf wichtigsten Stakeholder-Gruppen vertreten, die in Zusammenarbeit einen Einfluss auf die IDE-Ökosysteme haben können: Universität, Regierung, Unternehmen, Risikokapital und Unternehmer. Die MIT REAP Teams arbeiten mit anderen Regionen innerhalb ihrer Kohorte und darüber hinaus zusammen, einschließlich einer großen Gemeinschaft ehemaliger Teilnehmer, die sich über zwölf Jahre des Programms und mehr als 100 teilnehmende Regionen erstreckt.

„Es gibt nicht die eine zuständige Person für Unternehmertum", sagte Professor Scott Stern, MIT REAP Co-Direktor der Fakultät, David Sarnoff Professor für Management, und Direktor der Fakultät des Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. „Stattdessen sind mehrere Beteiligte erforderlich, um große Probleme anzugehen und den Erfolg neuartiger Lösungen zu ermöglichen – in der Wirtschaft, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen und in anderen Bereichen. MIT REAP soll Teams dabei unterstützen, den Wettbewerbsvorteil ihrer Region zu identifizieren, ein Netzwerk von regionalen Führungskräften einzubinden und eine Strategie zur Beschleunigung des IDE und zur Schaffung von echtem Wert und Wirkung zu entwickeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Teams der Kohorte 11, um einzigartige Strategien für ihre Regionen zu entwickeln."

Engagieren Sie sich

Das MIT Regional Entrepreneurship Acceleration Program (reap.mit.edu) ist eine Initiative der MIT Sloan School of Management und bietet Gemeinschaften auf der ganzen Welt die Möglichkeit, gemeinsam mit dem MIT einen evidenzbasierten, praktischen Ansatz zur Stärkung innovationsgetriebener unternehmerischer Ökosysteme (IDE) zu verfolgen. Seit 2012 hat MIT REAP mehr als 100 Regionen weltweit bei der Entwicklung von Strategien und der Umsetzung von Initiativen unterstützt, die zum Wirtschaftswachstum, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum sozialen Fortschritt beitragen.

Bewerbungen für die globale Kohorte 12 des MIT REAP sind jetzt möglich. Erfahren Sie mehr und bewerben Sie sich hier.

Für weitere Informationen über MIT REAP wenden Sie sich bitte an den stellvertretenden Direktor Kavan O'Connor unter [email protected].

