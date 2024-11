Sept équipes réparties sur cinq continents représentent les prochains leaders de l'entrepreneuriat axé sur l'innovation avec le lancement de la Cohorte 11 du MIT REAP

CAMBRIDGE, Massachusetts, 13 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, le programme d'accélération de l'entrepreneuriat régional du Massachusetts Institute of Technology (MIT REAP) annonce le lancement de la onzième cohorte de son célèbre programme mondial, qui comprend des équipes de dirigeants des régions suivantes :

Botswana , Afrique

, Afrique Edmonton, Alberta (Canada )

) Heilbronn - Franconie, Allemagne

Hualien, Taïwan

Miami, FL (États-Unis)

(États-Unis) Michigan (États-Unis)

(États-Unis) Valparaiso , Chili

Photo by Bryce Vickmark. Photo by Bryce Vickmark.

Les équipes MIT REAP Global participent à un programme de deux ans visant à accélérer l'entrepreneuriat axé sur l'innovation (IDE) dans leurs écosystèmes d'innovation régionaux en procédant à une évaluation approfondie des capacités d'innovation et d'entrepreneuriat, en concevant une stratégie d'accélération fondée sur les avantages comparatifs régionaux et en mettant en œuvre un nouveau programme ou une nouvelle politique pour faire progresser leur écosystème.

« Nous sommes ravis d'accueillir ces sept équipes exceptionnelles venues des cinq continents dans la Cohorte 11 de notre programme mondial », déclare Travis Hunter, directeur du MIT REAP. « Chaque équipe a fait l'objet d'un processus de sélection rigoureux, démontrant l'urgence du changement dans leur région et leur engagement à stimuler l'esprit d'entreprise axé sur l'innovation dans leurs écosystèmes. La Cohorte 11 représente une présence mondiale diversifiée qui enrichira sans aucun doute notre programme ».

Chaque équipe suit le modèle des parties prenantes de l'écosystème d'innovation du MIT REAP, avec des membres représentant les cinq principaux groupes de parties prenantes qui, en collaboration, peuvent avoir un impact sur les écosystèmes IDE : universités, gouvernements, entreprises, capital-risque et entrepreneurs. Les équipes MIT REAP collaborent avec d'autres régions au sein de leur cohorte et entre elles, y compris avec une riche communauté d'anciens élèves couvrant les douze années du programme et plus de 100 régions participantes.

« Personne n'est le garant de l'esprit entrepreneurial », déclare le professeur Scott Stern, codirecteur de la faculté REAP du MIT, professeur de gestion David Sarnoff et directeur de la faculté du Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship. « Au contraire, de multiples parties prenantes sont nécessaires pour s'attaquer aux grands problèmes et permettre le succès de solutions novatrices - dans les entreprises, les soins de santé, l'éducation et bien d'autres domaines. Le MIT REAP est conçu pour aider les équipes à identifier l'avantage comparatif de leur région, à engager un réseau de leaders régionaux et à élaborer une stratégie pour accélérer l'IDE et créer une valeur et un impact réels. Nous sommes impatients de travailler avec le groupe diversifié des équipes de la Cohorte 11 pour développer des stratégies uniques pour leurs régions ».

Comment participer

Le programme régional d'accélération de l'entrepreneuriat du MIT (reap.mit.edu), une initiative de l'école de gestion Sloan du MIT, offre aux communautés du monde entier la possibilité de s'engager avec le MIT dans une approche pratique et fondée sur des données probantes pour renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux axés sur l'innovation (IDE). Depuis 2012, MIT REAP a aidé plus de 100 régions dans le monde à élaborer des stratégies et à mettre en œuvre des initiatives qui contribuent à leur croissance économique, à la création d'emplois et au progrès social.

Les candidatures pour la Cohorte 12 du MIT REAP Global sont maintenant ouvertes. Pour en savoir plus et pour déposer votre candidature, cliquez ici.

Pour de plus amples informations sur le programme MIT REAP, veuillez contacter le directeur associé, Kavan O'Connor, à l'adresse suivante : [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553258/Sloan_MIT_Standing.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2553259/Sloane_MIT_Group.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2553312/5016870/MIT_Management_REAP_Logo.jpg