神雲科技美國子公司宣布 Newark 辦公室擴建盛大開幕， 全力推動美國基礎設施成長

新產品導入中心（NPI lab）： 專為先進的氣冷與液冷機櫃級架構打造，支援快速原型製作與客戶遠端測試。

工程驗證實驗室： 為企業級 AI 與雲端工作負載提供全面且端到端的軟硬體系統驗證。

客戶體驗中心： 讓超大規模（Hyperscale）與企業客戶能直接體驗神雲科技最新的全棧式（Full-stack）單機至集群基礎設施。

技術服務中心： 提供專屬的部署後技術支援、產品生命週期管理與現場服務。

神雲科技美國子公司總經理黃裕聖（Raymond Huang）表示：「這座全新營運據點展現了神雲科技深化美國在地合作的堅定承諾。藉由這次擴建，我們能直接提供在地化的工程、測試、驗證與失效分析（FA）服務，全面強化我們在美國的銷售與製造營運量能。將此在地支援與我們先進的製造底蘊結合，我們打造出一個協同創新中心，旨在加速下一代資料中心基礎設施的上市時程。我們非常期待這座設施能為區域的創新與合作帶來更多契機。」

開幕典禮匯聚了政要名流、核心客戶、戰略產業夥伴及社區代表，共同參與正式剪彩、高階主管交流、專人導覽以及互動式實機展示，全面呈現神雲科技端到端的系統工程能力。

神雲科技十分榮幸邀請到紐瓦克市長 Michael Hannon 蒞臨——市長除親自致詞並代表市政府頒發賀詞證書外，紐瓦克市議員 Eve Marie Little、市政經理 David Benoun、社區發展局局長 Steven Turner、經濟發展局副局長 Angela Tsui，以及紐瓦克商會執行長 Lily Mei 也一同出席盛會。

神雲科技美國子公司謹向 Hannon 市長、各位貴賓、尊榮客戶、戰略夥伴以及活動贊助商——AMD、美光（Micron）、SanDisk、TDS 與 D&H——致以最誠摯的謝意，感謝各位的支持，以及共同推動 AI 領域創新的承諾。

關於神雲科技股份有限公司

神雲科技（MiTAC Computing Technology Corp.）為神達控股之子公司，憑藉可追溯至 1990 年代的豐富產業經驗，提供全面且高能源效率的伺服器解決方案。神雲科技專精於 AI、HPC、雲端與邊緣運算，採用嚴謹的方法論，確保從準系統、系統、機櫃到叢集層級的卓越品質，全面實現絕佳效能與整合度。這樣在各個層級對品質的堅持，使神雲科技在業界脫穎而出。

神雲科技擁有全球化的布局與端到端的完整能力——從研發、製造到全球技術支援，為超大規模資料中心、HPC 及 AI 應用提供敏捷且客製化的平台，確保最佳效能與可擴充性，以滿足獨特的業務需求。透過利用 AI 與液冷技術的最新突破，並將神雲品牌與 Intel DSG 及 TYAN 伺服器產品進行整合，神雲科技憑藉創新、高效且可靠的伺服器技術以及軟硬體整合解決方案拔得頭籌，助力企業應對未來挑戰。

神雲科技官方網站：https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation