神雲科技亮相2026 AI Expo Korea，打造次世代AI基礎建設加速創新

AI加速平台 | 為AI工作負載提供動力

神雲科技本次展出的亮點為一系列針對GPU優化且具擴充性的運算平台，專為AI訓練、推論及高效能運算量身打造：

G8825Z5 | 適用於大規模AI訓練的高密度GPU伺服器

專為極致效能設計，支援多達八張AMD Instinct™ MI325X或MI350X GPU，以及雙路AMD EPYC™ 9575F或AMD EPYC™ 9755處理器。提供卓越的運算密度，能加速數據處理，縮短模型訓練週期。

G4520G6 | 針對生成式AI與HPC優化的GPU平台

搭載Intel® Xeon® 6處理器，支援多達八張NVIDIA RTX PRO™ 4500、NVIDIA RTX PRO™ 6000或NVIDIA H200 NVL GPU Blackwell伺服器版本GPU。此機型為雲端與HPC工作負載提供卓越的每瓦效能，為生成式AI、分析與企業應用實現可擴充的效能表現。

C2811Z5 | 符合OCP標準的液冷多節點伺服器

基於AMD EPYC™ 9005系列處理器，C2811Z5專為最大化能源效率與持續性的高效能運算而設計。每個節點支援多達12個DDR5-6400記憶體插槽，並配置NVMe E1.S介面與NVMe SSD。此平台專為HPC場景打造，包含科學模擬、工程設計與天氣建模等多種應用場景。

Capri 3 | 基於OCP架構的雲端伺服器平台

專為大規模雲端部署設計，Capri 3提供卓越的模組化與靈活擴充性，以滿足不斷演進的資料中心需求。此平台是雲端虛擬化、軟體定義儲存與大規模數據湖架構的理想選擇。

企業數據解決方案 | 數據驅動營運的可靠效能

R2520G6 | 企業級2U機架式伺服器平台

搭載雙路Intel® Xeon® 6處理器，支援多達32條DDR5 6400 RDIMM，並具備高擴充性，支援12台HDD/SSD硬碟及4台NVMe U.2硬碟。此優化配置在巨量數據保存與高速存取之間取得了完美平衡，確保AI數據預處理、大數據分析與企業級工作負載達到峰值效率。

欲瞭解更多資訊，請參閱:

- AMD 平台手冊

- Intel 平台手冊

- NVIDIA 平台手冊

關於神雲科技 (MiTAC Computing)

憑藉自 1990 年代以來的深厚產業經驗，提供多元、節能高效的伺服器解決方案。專注於人工智慧、高效能運算、雲端運算及邊緣運算，從單機（Barebone）、系統、機櫃到叢集層級，以嚴謹的流程確保無與倫比的品質，充分發揮卓越效能與系統整合，確保最佳效能與高擴展性。擁有全球布局與端到端的服務能力，涵蓋研發、製造到全球技術支援，提供靈活且高品質的解決方案，以滿足企業的多元化需求。憑藉 AI 及液冷技術的最新發展，並以神雲科技品牌整合 Intel DSG 與 TYAN等伺服器產品線發揮綜效，致力於打造兼具創新、效率與可靠性的伺服器技術與軟硬體解決方案，助力企業迎接未來挑戰。

官方網站：https://www.mitaccomputing.com/

SOURCE MiTAC Computing Technology Corporation