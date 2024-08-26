世衛組織宣布全球公共衛生緊急事件 Seegene開發出猴痘PCR檢測試劑盒

Seegene曾於2022年利用其先進的Seegene數字化開發系統(SGDDS)開發出Novaplex MPXV (RUO)，該系統的開發充分利用了Seegene快速創建和部署新型檢測方法的專業優勢。

Seegene執行副總裁兼全球首席銷售與營銷官Daniel Shin表示：「我們將與需要檢測產品的各國政府密切合作，並計劃向他們提供滿足各自市場需求的產品。」

曾經是非洲地方病的猴痘已對全球構成威脅，確保發展中國家獲得重要藥品的呼聲日益高漲。Seegene開發檢測產品的目的是遏制猴痘在全球的爆發，推動「讓世界沒有疾病」的願景實現。

關於NovaplexTM MPXV/OPXV檢測試劑盒(RUO)和NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV檢測試劑盒(RUO)

NovaplexTM MPXV/OPXV檢測試劑盒(RUO)用於檢測由正痘病毒（包括猴痘病毒的分支1和分支2）引起的病原體。它能早期檢測出潛伏期長達21天的猴痘病毒。

NovaplexTM HSV-1&2/VZV/MPXV檢測試劑盒(RUO)用於檢測猴痘病毒的分支1和分支2，同時還能區分猴痘病毒的分支2。如果檢測結果顯示分支2為陰性，研究人員就可以推斷存在分支1。該檢測方法通過多重PCR檢測技術，提供可靠的檢測結果，覆蓋范圍廣，可檢測出1型和2型單純皰疹病毒(HSV)，以及水痘帶狀皰疹病毒(VZV)，這些病毒的症狀與猴痘病毒相似。

這兩種檢測方法在同一試管中設有雙重內部對照（內源性內部對照和外源性內部對照）。這些對照可驗證樣本的完整性和整個檢測過程，從而確保檢測結果高度可靠。

關於猴痘病毒

猴痘是一種病毒性疾病，可由動物傳染給人，也可在人與人之間傳播。主要症狀是膿皰或水泡皮疹，可能出現在面部、口腔、手、腳、胸部、肛門和生殖器周圍區域。

2022年7月，世衛組織宣布在全球范圍內爆發的猴痘構成「國際關注的突發公共衛生事件」(PHEIC)。隨著病例的減少以及全球疫情控制取得的進展，該緊急狀態於2023年5月解除。然而，自2023年9月以來，猴痘病毒毒株在非洲迅速傳播，促使世衛組織於8月14日再次將其宣布為PHEIC。

近期猴痘病例的激增是由「分支1」毒株引起的。與2022年流行的「分支2」毒株不同，據報道，在過去的疫情中，「分支1」的死亡率高達10%。當前疫情是由「分支1b」變異株引起的，該變異株比之前的毒株更易傳播且更致命。

8月15日，瑞典確診了一例變異猴痘病例，引發了人們對該變異病毒在歐洲傳播的擔憂。迄今為止，非洲以外報告的變異猴痘病例包括巴基斯坦、菲律賓和泰國，這預示著疫情將蔓延至全球。

如需了解有關Seegene產品的更多信息，請發送電子郵件至[email protected]聯系該公司的營銷團隊。

關於Seegene

Seegene在多重PCR技術方面擁有23年的專業研發、制造和商業運作經驗。新冠疫情期間，Seegene向全球100多個國家和地區提供了超過3.4億份新冠病毒檢測產品。Seegene獨特的多重PCR技術的核心特點是能夠在單個試管中同時檢測多達14種病原體並提供定量結果。

SOURCE Seegene Inc.