Seegene在法國成立子公司，以擴充在歐洲的足跡

- 法國成為Seegene第八個海外銷售分公司，也是繼意大利和德國之後，在歐洲的第三個子公司

- 法國是歐洲第二大的分子診斷市場，其需求主要由性傳播疾病、腸胃道檢測及呼吸道病毒檢測帶動。

- 預期新的子公司會在歐洲加速使用採用Seegene現正研發的解決方案CURECA™和STAgora™

韓國首爾2025年12月5日 /美通社/ -- 作為分子診斷領域的全球領袖Seegene Inc.今天宣佈在法國設立全新的子公司，以加強歐洲辨事處並支持全球的銷售擴展。

新成立的子公司將透過加強技術支援、市場開發以及與醫療保健持份者的合作，加強與當地客戶和合作夥伴的聯繫。

根據全球市場調查公司Grand View Research, Inc.的數據，法國的分子診斷市場估算達到約6億歐元，佔整個歐洲市場入份額約百分之十五。法國是歐洲第二大市場，緊隨著佔市場份額百分比十九的德國。法國就由性傳播感染、腸胃道感染及呼吸感染對診斷性化驗的需求特別高。Seegene的目標是透過其分公司，在這些產品線上擴充銷售，同時在呼吸道感染﹑子宮頸癌及其他多重診斷等類別，推出更廣闊的產品組合。

「在法國這個由私營部門和公共部門組成的市場中，快速交付創新產品並滿足實驗室效率需求的能力是競爭力的關鍵因素，」Seegene 行政副總裁兼全球銷售及營銷總監 Daniel Shin 表示。「新的分公司將令Seegene更好地了解法國醫療保健現況，加強當地的客戶服務，並與當地的專家合作，加快企業的體外診斷業務增長。」

分公司也會在歐洲策略性地立足，首次提供Seegene現正研發的解決方向，分別是 在歐洲推出的策略性立足點﹑不經人手的PCR系統CURECA™，以及實時診斷數據分析及預測洞見的平台STAgora™。

在法國的開展令Seegene的海外銷售分公司增加至八間，令企業的全球經銷網絡分散在94個國家，共90個經銷點。

截至2025年的上半年，海外銷售佔了Seegene總銷售額約百分之九十三，而歐洲佔了百分之六十三。歐洲依然是企業全球擴展藍圖的重要增長動力。

聲明

CURECA™和STAgora™仍處於研發階段，因此不適合作診斷用途。

關於Seegene

就有關症候群實時PCR技術，Seegene在研發、製造和商業方面致力深耕超過25年。這項專門技術在COVID-19疫情期間尤其受到重視，當時Seegene為全球超過100個國家提供了超過3.4億次COVID檢測。Seegene的症候群實時PCR技術的核心特色是能夠同時對引起類似病徵和症狀的14種病原體，在單枝試管中用定量資訊進行化驗。

到訪網站：https://www.seegene.com/Seegene.com 並追蹤 linkedin.com/company/seegene-inc

