Seegene通過全球百萬臨床研究(GMCS)提出全面的生殖道感染檢測方案‌

HPV被公認為宮頸癌的首要致病因素，部分高危基因型——尤其是HPV-16和HPV-18，與疾病進展密切相關。由於篩查和隨訪策略會隨著檢出的HPV基因型不同而存在差異，不僅明確HPV感染與否，還確定具體基因型，能夠為患者管理提供重要的臨床信息‌。

性傳播感染由多種病原體引發，包括沙眼衣原體與淋病奈瑟菌。這類感染可以表現出多樣症狀，如異常分泌物、排尿困難、生殖器疼痛或瘙癢、性交痛、下腹痛、生殖器潰瘍、水皰或疣體，以及不孕不育。由於不同病原體常引發相似的臨床症狀，僅靠症狀很難明確致病病原體。此外，無症狀感染也十分常見，易造成未被察覺的傳播。

近期研究表明，性傳播感染與陰道微生態失調可能與宮頸局部的炎症、免疫和微生物環境變化存在聯繫，進而可能影響HPV的感染、持續存在或清除過程。這類不斷積累的證據凸顯了結合更廣泛的臨床背景解讀HPV和STI檢測結果的重要性，包括患者年齡、症狀、性史與暴露風險、妊娠計劃、既往感染史以及檢出的具體病原體。這些發現共同為進一步評估可同步判斷HPV風險、同時篩查合併性傳播及生殖道感染的全面檢測方案，提供了科學依據。

借助旗下實時檢測數據分析與統計平台STAgora™，Seegene對42個月內生成的約6萬份HPV與STI聯合檢測結果，開展了內部分析。分析結果顯示，82%的HPV陽性病例中檢出了STI病原體，而46%的STI陽性病例中檢出了HPV。此外，在通過全面HPV與STI檢測發現的所有陽性病例中，有71%的陽性病例同時檢出了HPV和STI病原體。

這些研究結果證明了在HPV篩查中同步開展STI檢測的潛在應用價值。這類極具前景的應用場景包括：檢出無症狀性傳播感染、評估HPV陽性人群的合併感染情況，以及在備孕或不孕評估過程中為生殖健康評估提供支持。

通過全球百萬臨床研究，Seegene計劃持續積累HPV與STI全面聯合檢測的臨床證據，並借助STAgora™平台，對該檢測方案的臨床實際效用與適用性，開展統計學上的評估。

該公司還將在2026年7月28日至30日於加利福尼亞州阿納海姆舉辦的美國臨床化學年會暨臨床實驗醫學博覽會(ADLM 2026)上，介紹其全面PCR檢測方案的重要意義與未來發展方向。

術語和參考文獻

RTI（生殖道感染）

這是一類涵蓋生殖道感染的疾病範疇，其中包含HPV相關感染以及各類性傳播感染(STI)。‌

STI測試目標分析物

沙眼衣原體(CT)、淋病奈瑟菌(NG)、生殖支原體(MG)、陰道毛滴蟲(TV)、人型支原體(MH)、解尿尿原體(UU)、微小尿原體(UP)、1型單純皰疹病毒(HSV-1)、2型單純皰疹病毒(HSV-2)、梅毒螺旋體(TP)、陰道加德納菌(GV)、白色念珠菌(CA)。

參考文獻選錄

Brusselaers N等人， 《美國婦產科雜誌》 ，2019年

，2019年 Koster BD等人， 《自然 -通訊》 ，2022年

，2022年 Chen X等人，《自然-通訊》，2025年

關於Seegene

Seegene是一家全球分子診斷公司，在綜合征實時PCR技術的研發與製造領域擁有超過25年的專長。該公司憑借自主研發的多重PCR技術廣受行業認可，這項技術可以在單次檢測中同步識別多種病原體。

Seegene的綜合征實時PCR技術的核心特性，是能夠在單管檢測中識別多達14種會引發相似體征與症狀的病原體，同時還能提供定量檢測信息，為更高效的臨床決策提供支撐。

Seegene的技術實力在COVID-19疫情期間得到了充分驗證，當時該公司向全球100多個國家供應了超過3.4億份COVID-19檢測產品。

依托自身在分子診斷領域的專業積澱，Seegene正在從單一檢測試劑類診斷業務向外拓展，打造一體化診斷生態體系。該公司正在推進多項新技術落地，包括實時診斷數據分析平台STAgora™，以及專為簡化全流程分子檢測工作流設計的全自動PCR系統CURECA™。

通過其技術共享計劃與全球合作佈局，Seegene旨在擴大分子診斷技術的可及性，同時強化全球範圍內針對傳染病的防控應對能力。

SOURCE Seegene Inc.