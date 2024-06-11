多維科技在 Sensor+Test 2024 推出 TMR4101 微米級高精度磁柵感測器並開展全球銷售

-- 新型TMR感測器配合0.4mm磁極距磁柵的解決方案支援高精度線性位移測量，具有出色的溫度穩定性和抗雜散磁場干擾能力，在消費和工業應用中可實現的微米級的測量精度

德國紐倫堡和中國張家港市2024年6月11日 /美通社/ -- 在Sensor+Test 2024國際感測器及測量測試展覽會上，專業的隧道磁阻 （TMR） 磁感測器領先製造商多維科技有限公司（MultiDimension Technology Co. , Ltd.， MDT） 啟動了TMR4101微米級高精度磁柵感測器的全球銷售業務。

TMR4101 磁柵感測器用於消費電子和工業應用，包括相機自動對焦和變焦、微米級位移測量、線性和角度位置測量、和磁編碼器。 它與磁極距為0.4mm的多極磁柵配合使用。 當感測器沿磁柵移動時，其兩個推挽式TMR半橋結構輸出相位差為90°的正弦和餘弦信號。 信號的周期對應於相鄰的一對南北磁極的總長度，為0.8mm。

憑藉MDT獨特的TMR技術，TMR4101具有優異的信號靈敏度和低雜訊特性，其差分梯度式的感測器設計實現了對雜散磁場信號的抗干擾能力。 TMR4101支援溫度補償的高精度測量方案，測量位置由具有相同溫度特性的正弦和餘弦信號計算得出，可有效地抑制溫度對測量精度的影響。 MDT同時提供0.4mm磁極距的高精度磁柵，以配合TMR4101使用，磁柵的長度和寬度可以根據應用需求進行定製。 TMR4101與磁柵的配合使用，在典型應用中可以實現±1微米以內的重複定位精度。

TMR4101的關鍵特性：

在任意的位移範圍內實現一致的微米級測量精度

穩定的信號輸出，對機械定位和測量氣隙有較大容差

出色的抗雜散磁場干擾的能力

支援溫度補償的精準測量方案

超薄DFN4L封裝（1.32×0.66×0.3mm），適用於智慧手機攝像頭模組等空間受限的應用

符合RoHS/REACH標準

TMR4101感測器及相應的磁柵可通過得捷電子 Digi-key和MDT的在線商店www.tmr-sensors.com 訂購。 有關批量定價、交付和技術指標的更多資訊，請聯繫MDT全球銷售業務[email protected]，或訪問MDT在2024年6月11日至13日於德國紐倫堡參展的Sensor+Test 2024國際感測器及測量測試展覽會的1-239號展位。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，在中國北京、上海、成都、寧波，日本東京和美國加利福尼亞州聖何西設有分公司。MDT擁有多項獨特的專利技術和最先進的製造能力，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。在核心團隊的帶領下，MDT致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。有關 MDT詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.