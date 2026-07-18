MDT推出TMR1370超低功耗磁開關IC，助力CGM裝置實現超過兩年待機壽命

— 新一代TMR磁開關IC，最大供電電流僅50nA，進一步豐富MDT成熟的CGM磁感測器產品組合

張家港2026年7月18日 /美通社/ -- 多維科技（MultiDimension Technology，MDT）作為全球領先的磁感測器供應商及穿隧磁阻（TMR）技術先驅，今日正式推出超低功耗磁開關IC TMR1370。作為MDT連續血糖監測（CGM）磁感測器產品系列的最新成員，TMR1370在成熟的TMR1367、TMR1368和TMR1369系列基礎上，進一步降低功耗、提升供電電壓相容性並採用更小封裝，為新一代CGM系統實現超長待機壽命提供理想解決方案。

TMR1370專為電池供電CGM裝置優化設計，最大供電電流僅50nA，在3V供電條件下典型值約為30nA。結合CGM裝置普遍採用的磁喚醒機制，TMR1370可實現超過兩年的待機時間，有效延長產品儲存壽命，並最大程度保留電池容量供啟用後的連續血糖監測使用。

TMR1370卓越的超低功耗性能源於MDT自主TMR技術平台，融合先進磁感測器設計、自主磁性薄膜與晶圓製程技術以及優化的器件架構，在實現高磁靈敏度的同時達到極低功耗。作為MDT現有X軸與Z軸CGM磁開關產品組合的重要補充，TMR1370為客戶提供更大的機構配置與磁體安裝設計彈性，滿足多樣化CGM設計需求，並可輕鬆升級既有產品平台。

主要特點

支援CGM裝置超過兩年待機壽命

最大供電電流僅50nA，3V供電下典型值約30nA

1.8V～4.0V寬工作電壓範圍

最大動作點低於40高斯，確保可靠磁喚醒並降低誤觸發

X軸磁場感測，適用於緊湊型CGM設計

超小型DFN5L封裝（1.6×1.6×0.5mm），適合輕薄型醫療穿戴裝置

與MDT成熟的X軸、Z軸CGM磁開關產品系列相容，便於系統設計與產品升級

TMR1370樣品現已透過得捷電子 DigiKey及MDT官方商城 www.tmr-sensors.com 提供。如需批量採購、交貨資訊及技術資料，請聯絡MDT全球業務團隊：[email protected]， [email protected]。

MDT 簡介

多維科技創立於2010年，總部設在中國江蘇省張家港，並在中國深圳、成都、寧波，及新加坡、日本東京、美國加利福尼亞州聖約瑟設有分支機構。 MDT 自主擁有多項獨特的專利技術和先進的TMR生產基地，可批量生產高性能、低成本TMR磁感測器以滿足嚴格的應用需求。 多維科技的核心管理團隊由磁感測器技術和工程服務領域的業內精英和資深專家組成。 在核心團隊的帶領下，MDT 致力於為客戶帶來更多附加值，並確保他們的成功。 有關 MDT 詳情，請訪問：http://www.dowaytech.com/。

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SOURCE MultiDimension Technology Co., Ltd.