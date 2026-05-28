瑞博生物再啟抗血栓管線新里程碑：又一款 siRNA 新藥遞交 II 期臨床申請，持續釋放小核酸治療潛力

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年5月28日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司(06938.HK)及其子公司Ribocure Pharmaceuticals(合稱「瑞博生物」)宣佈，已向歐洲藥品管理局（EMA）提交用於治療冠狀動脈疾病的小核酸藥物RBD1119的II期臨床試驗申請（CTA）。近期，基於RiboGalSTARTM肝臟靶向siRNA平台，瑞博生物已在包括房顫和靜脈血栓栓塞等細分領域同步推進了多項siRNA藥物的臨床開發，打造了全球領先的抗凝/抗血栓小核酸版圖，旨在系統性地解決血栓栓塞性疾病的根源治療缺口。本次針對冠狀動脈疾病的CTA遞交標誌著瑞博生物在抗血栓領域的重磅佈局再獲重要進展，以及持續拓展小核酸在該領域廣闊應用的信心。

冠狀動脈疾病（CAD）是全球導致心血管疾病患者發病和死亡的主要原因，其核心誘因是動脈粥樣硬化斑塊形成，以及由此引發的心肌梗死、缺血性事件等血栓併發症。現階段抗血小板、抗凝治療已是臨床常規手段，但經標準優化治療後的穩定性冠狀動脈疾病（CAD） 患者，血栓事件風險仍未得到充分控制。現有療法存在的高出血風險這一重大局限更是束縛了許多患者的治療強度和長期用藥方案。因此，針對目前的抗血栓治療困境，亟待開發新型療法，以便能夠在實現高效、長效防治血栓栓塞的同時控制出血風險，達到兼顧療效與安全的治療效果。

瑞博生物首席醫學官Anders Gabrielsen博士表示：「心血管疾病是瑞博生物重點佈局的治療領域之一，我們非常高興能將又一款抗血栓siRNA藥物推進至下一階段的臨床開發，也再次證明了我們堅定的承諾——即用領先的小核酸療法為目前缺乏充分治療的患者提供更優獲益/風險比的臨床方案。」

關於瑞博生物

蘇州瑞博生物技術股份有限公司(瑞博生物,06938.HK)是一家專注於小干擾RNA(siRNA)藥物的開發與商業化的全球化生物製藥企業，公司以自主創新的小核酸技術平台為引擎，圍繞心血管代謝、肝臟、腎臟等重大疾病領域佈局了豐富且差異化的產品管線。瑞博生物致力於通過持續創新，為全球患者提供革命性的治療方案。

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SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司