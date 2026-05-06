再下一城：瑞博生物與勃林格殷格翰MASH領域siRNA合作達新里程碑

中國蘇州和瑞典默恩達爾2026年5月6日 /美通社/ -- 蘇州瑞博生物技術股份有限公司（香港交易所代碼：6938）及其子公司Ribocure Pharmaceuticals AB（Ribocure，合稱「瑞博生物」）共同宣佈，其與勃林格殷格翰（Boehringer Ingelheim，下稱「勃林格」）合作開展的肝臟疾病創新療法項目再獲重要突破，達成又一里程碑。這也是雙方在包括代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（ MASH ）在內的肝臟疾病創新療法合作中，成功實現的第三個關鍵里程碑，標誌著雙方合作研發進程持續深入，siRNA技術在代謝性肝病領域的轉化應用邁出堅實一步。

MASH是一種嚴重的進展性脂肪肝疾病，可逐步進展為肝纖維化、肝硬化、肝衰竭乃至肝癌。目前全球有超過2億人受到MASH困擾，隨著疾病負擔的持續上升，臨床上亟需能夠延緩病情進展、維護肝臟健康的創新療法。瑞博生物與勃林格的深度合作，核心目標便是為MASH患者帶來更加豐富的潛在治療選擇，填補臨床治療缺口。

瑞博生物聯席CEO、全球研發總裁甘黎明博士表示：「此次里程碑的達成，是雙方合作成效的重要體現，更彰顯了瑞博生物在siRNA藥物發現及肝靶向遞送領域的技術實力與成熟度。我們為雙方通過無間合作和不懈努力實現了這一高度創新的階段性成果而深感自豪。未來，勃林格殷格翰將持續推動該項目的開發進程，致力於為MASH患者帶來全新治療選擇。」

siRNA療法旨在通過靶向致病基因的信使RNA（mRNA），實現對致病基因的沉默。瑞博生物的肝靶向遞送技術通過對肝細胞的選擇性攝取，從而作用於那難以通過傳統小分子或抗體到達的靶點。

這一里程碑的實現充分體現了瑞博生物與勃林格合作的高效成果，以及雙方致力於解決肝臟及心臟代謝疾病領域未滿足的臨床需求的共同目標。該成果進一步鞏固了瑞博生物作為全球製藥公司戰略合作夥伴的地位，彰顯了其siRNA技術平台的商業價值。瑞博生物將持續深化雙方合作，力爭在2026年及未來再創佳績。

關於勃林格殷格翰

勃林格殷格翰是全球領先的生物製藥企業，佈局人用藥品、動物保健兩大業務領域。公司研發投入位居行業前列，致力於研究突破性療法，解決巨大未滿足的醫療需求，從而幫助改善或延長生命。自1885年成立以來，勃林格殷格翰一直是獨立的家族企業，始終著眼長遠發展，將可持續發展理念貫穿全價值鏈。公司在全球有約5.43萬名員工，服務逾130個市場，致力於打造一個更健康、更可持續的未來。更多詳情，請訪問：www.boehringer-ingelheim.com。

關於瑞博生物及瑞博國際研發中心

蘇州瑞博生物技術股份有限公司（瑞博生物，香港交易所代碼：6938）是一家基於小核酸（RNAi）技術，致力於開發小核酸類藥物的創新型臨床研發企業。憑借其創新研發能力和全技術鏈整合的技術平台，瑞博生物建立了強大的產品管線，旨在為解決嚴重疾病的未被滿足臨床醫療需求做出貢獻。詳細信息請訪問www.ribolia.com。

瑞博國際（Ribocure Pharmaceuticals AB）作為瑞博生物的子公司，致力於挽救生命的寡核甘酸療法的全球研發，應用在轉化醫學和臨床開發方面深厚的經驗積澱，致力於解決肝臟、心血管系統、腎臟和腫瘤領域重大疾病以及罕見疾病患者全球範圍內的真正未被滿足的醫療需求。詳細信息請訪問www.ribocure.com。

SOURCE 蘇州瑞博生物技術股份有限公司