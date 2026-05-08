美股專家 Webull：全港首家 真0收費 從「名義免佣」到「真0收費」：透視香港券商行業的下一個十年

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Webull HK

08 5月, 2026, 08:00 CST

香港2026年5月8日 /美通社/ -- 近年，香港證券市場從「免佣」二字已從行業的「核武器」淪為隨處可見的「廉價標籤」。當每一家券商都在廣告上標榜自己「0佣金」時，投資者卻驚訝地發現，賬單上的數字並未如預期般低。各種巧立名目的「平台使用費」、「交收費」、「存倉費」如影隨形，讓所謂的免佣更像是一場精心包裝的數字遊戲。

有趣的是，香港證券行業正處於一個關鍵的轉折點：專業的投資者已察覺這種單純的「佣金支出」不合時宜，焦點更是轉向了對「綜合交易摩擦成本」的關注，而專業的投資者已經開始重新投票。

投資者考量：為何重新選擇

在金融市場，資金的流向從不說謊。專業投資者與高頻交易大戶對成本的嗅覺最為敏銳，因為對他們而言，交易成本不只是支出，而是直接蠶食獲利的「負資產」。近期，一群深諳市場規則或收費模式的投資者正重新選擇他們的交易陣地，以下是他們的考量因素及心聲：

「作為一名專業投資人，我每月的交易訂單超過 1,000 筆，每月交易額高達過千萬美元。對於我這類依賴便捷的電子交易，投資期權期望穩定獲利的專業人士來說，任何微小的平台費都會在數千筆交易中產生幾何級的放大。若有券商能實現美股正股 0 佣金、 0 平台費，我就不必擔心回報被手續費蠶食。」

「我每月平均交易額高達過億港元。對於這種天文數字級別的交易量，交易摩擦每降低一個基點，省下的都是足以影響該年度盈虧的巨額現金。」

「我每月的交易額超過 2,000 萬港元。對我而言，選擇交易平台的核心條件只有一個：手續費必須比其他券商更低。」

「我同時交易美股與港股，每月總交易額約為8,000萬港元。過去我需要分別計算兩個市場的佣金、平台費等費用，這部分的支出絕對不少。若有一家券商能同時提供美股與港股0佣金、0平台費，我每年能節省的成本可能已經能夠聘請一位助手。」

「我每個月美股加港股的交易額大概20萬港元左右。每次交易都要被扣佣金和平台費，如果賺3%可能就先被吃掉0.5%。現在有券商能做到美股和港股都0佣金、0平台費，我每一筆買賣都足以省下一頓飯錢。對我們這種小資金來說，省下來的手續費就是實實在在可節省下來金錢。」

以上正是摘自眾多投資者將重新審視選擇交易平台的心聲，當中不乏一些經驗豐富的全職投資者「孫子大戶」、「CouponHK」 優惠資訊平台創辦人等在專業或零售投資圈有一定知名度的人士*。

 *以上內容純屬個別投資者對投資平台的個人選擇、分享與心得，不代表本公司之立場或意見。此內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險。

拆解「名義免佣」：被忽略的行業內捲與服務降級

為什麼「免佣」不再能讓投資者興奮？因為「免佣」已經成為一種營銷噱頭，而非真正的利潤回歸予用戶。

過去幾年，券商行業陷入了嚴重的內捲。為了吸引流量，不少券商在前端打出「0 佣金」旗號，卻在後端隱藏了複雜的收費結構：

  1. 「平台費」的陷阱： 佣金雖然免了，但每筆交易卻收取 1 到 2 美元的平台費。對於小額投資者或月供族來說，這可能比傳統佣金更貴。
  2. 限時與條件限制： 所謂的免佣往往附帶「首三個月」、「存入指定資金」或「每月交易筆數達標」等苛刻條件。一旦期限屆滿，費用便悄然回升。
  3. 隱性摩擦成本： 包括較闊的買賣價差或不透明的匯率兌換費用。

這種「拆東牆補西牆」的做法，大大影響服務質素。券商將精力花在研究如何設計更複雜的收費表，而非提升交易執行速度與產品體驗。這導致投資者產生信任缺失——大家開始意識到，所謂的「免費」其實最貴。

標桿重塑：什麼是「總交易成本（Total Trading Cost）」？

在行業混沌之際，一個新的競爭維度正在形成，這就是 Webull 所提倡的「總交易成本（Total Trading Cost）」。真正成熟的投資者不再只看第一行的「佣金」，而是看最終成交後，每一分錢的去向。

  • 「總交易成本（Total Trading Cost）」是：總成本 = 佣金 + 平台費 + 隱性行政費 + 時間／條件門檻成本。

Webull之所以能在眾多券商中脫穎而出，是因為它打破了香港市場長期以來「名義免佣、實則收費」的潛規則，真真實實的「全港首家真 0 佣金、 0 平台費」的券商，把0 佣金、 0 平台費定為美股及港股的標準收費，甚至是「不設期限、不設條件」，真正抵絕全港。

這種策略具有顛覆性：它不再將免佣視為獲客的「誘餌」，而是將其視為金融服務的「基礎設施」。對於投資者而言，他們需要的不是三個月的推廣期，而是一個長期穩定、成本可預測的交易環境。無論是月供美股 ETF 的散戶，還是每月交易量百萬級別的專業投資者，都能在這種「真 0 收費」的架構下，實現回報率的最大化。

從流量競爭回歸品牌信任

香港券商市場的下半場，競爭將從「比拼誰的廣告更響」轉向「比拼誰的底層成本更透明」。

Webull 的崛起代表了一種新的價值取向：極簡與真誠

當一家平台敢於宣佈美港股「無門檻、無條件、無隱藏、真 0 收費」時，它實際上是在與用戶建立一種長期的服務關係。這種品牌心智的建立，比短期的開戶獎賞更有力量。

對於大眾投資者而言，我們正進入一個「降本增效」的時代。在市場波動加劇的當下，選擇一個能夠將摩擦成本降至最低的平台，本身就是一種極具前瞻性的投資決策。

「免佣策略 」的終局，不應是誰比誰更會包裝噱頭，而應是誰能真正站在交易者的視角，剔除一切不必要的開支。當「總交易成本」成為行業通用的標桿，我們或許能迎來一個更加透明、高效的投資環境。而這些率先定義新規則的平台，顯然已經贏在了起跑線上。而你——聰明的投資者就需要選擇這些對自己有利的交易平台，能讓你更得心應手。

*本內容並非投資意見，不構成任何投資產品之要約、招攬、意見或任何保證，亦不構成任何投資建議。投資涉及風險。「全港首家」乃根據對香港25家主流互聯網劵商或上市券商的公開價格資料的專項研究所得(截至2026年3月16日)。Webull 為首家將美股及港股交易之「0佣金」及「0平台費」定為標準收費，不設優惠期限或優惠條件。真0收費指Webull美港股不收任何佣金與平台費。

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