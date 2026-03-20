光大環境（00257.HK）：「十五五」發展戰略框架確立，「兩化一型」成為高質量發展主引擎

香港2026年3月20日 /美通社/ -- 2025年，國內環保行業在複雜嚴峻的內外部環境中步入轉型與深度的重塑期。作為中國環境行業的龍頭企業，光大環境（00257.HK）迎來了深化「兩化一型」（科技化、國際化、生態型）發展戰略的關鍵之年，也是公司「十五五」謀篇佈局的重要節點。

面對行業新週期，光大環境聚焦主責主業，以「建設具有中國特色的世界一流環境綜合服務商」為目標，推動「二次創業」落地。年內，公司首次構建了以「總體規劃引領、5項子規劃與5項專項規劃支撐」的「十五五」戰略規劃體系，為新一輪高質量發展明確路徑與抓手。

戰略實施成效：「兩化一型」逐步落地

回顧年度內，光大環境在科技創新、全球佈局與生態構建三大維度均取得突破性進展。

科技化：創新機制持續完善，關鍵技術取得突破

公司圍繞價值鏈關鍵環節推進創新能力建設，將科技作為產業發展的核心驅動力。在機制層面，完善覆蓋科研全流程的制度體系，持續推進「揭榜掛帥」等科研管理機制。在研發攻關方面，圍繞生物質高值化利用等重點方向取得進展，形成100噸/日垃圾制炭工藝包及飛灰回爐協同處理工藝包，自主研發的微型垃圾焚燒爐及成套裝備亦完成製造。

在成果轉化方面，沼氣高效協同垃圾焚燒製取生物天然氣技術，已實現商業化應用，助力公司拓展生物天然氣外售業務；水冷振動爐排生物質鍋爐選擇性催化還原（SCR）高塵脫硝技術取得突破；廢舊動力電池高效熱解關鍵技術及有價組分回收成套裝備入選國家級目錄，並助力打造江蘇首個電池回收全產業鏈示範項目。在數智化建設方面，渣吊無人值守等智慧電廠技術在多個項目中推廣，「裝備雲服」平台的上線，初步構建起裝備技術產品全流程數字化服務體系。

國際化：重點區域佈局深化，輕資產模式逐步成型

回顧年度內，光大環境穩步推進國際化佈局。在市場拓展方面，堅持輕重並舉：成功取得烏茲別克斯坦2個垃圾發電項目，實現了中亞市場突破；於埃及、泰國、馬來西亞等市場落實多項輕資產業務，裝備銷售合同金額再創新高，技術與服務出海模式逐步成熟。此外，公司設立越南、印尼及中亞代表處，推動海外拓展組織架構從項目投資向技術、裝備與標準出海的「輕資產」模式轉型。

截至2025年12月31日，集團業務分佈已拓展至國內24個省、自治區、直轄市及1個特別行政區，海外市場佈局德國、波蘭、越南、烏茲別克斯坦等16個國家。

生態型：構建多層次合作網絡，推動產業鏈協同

回顧年度內，光大環境圍繞「生態型」發展，推進產業、能源與社會三個方面的生態構建。在產業生態層面，推動產業鏈延伸與內部協同，拓展供熱供汽、生物天然氣供應等垃圾發電協同服務，成功打造動力電池回收技術與裝備等市場化產品。在能源生態方面，依托「虛擬電廠」平台開展電力交易，售電業務用戶規模持續擴大；「零碳園區」逐步形成綜合能源解決方案能力。在社會生態方面，推動國家級環保裝備製造業創新中心建設，打造「產學研用」一體化平台；與政府部門、協會機構及各界夥伴達成戰略合作，逐步構建多方共贏的合作網絡。

回顧年度內，光大環境收益近275.21億港元，其中，運營服務收益占比持續提升，約198.33億港元，同比增長2%；建造服務收益約27.22億港元。運營服務收益占總收益比重已增至72%，顯示業務結構持續改善。

「十五五」戰略引領：錨定目標，穩步推進

展望未來，光大環境將努力將「十五五」戰略規劃高質量落地，推動固廢、泛水、清潔能源三大領域、五大業務板塊的協同發展，將戰略藍圖轉化為可持續的增長動能。

搶佔綠色關鍵技術制高點（科技化）： 圍繞規劃設定的創新目標，重點攻堅飛灰資源化、生物質高值化利用等關鍵技術，升級智慧運營平台與數據治理水平，提升技術對經營效率的實際貢獻。

圍繞規劃設定的創新目標，重點攻堅飛灰資源化、生物質高值化利用等關鍵技術，升級智慧運營平台與數據治理水平，提升技術對經營效率的實際貢獻。 穩步推進全球佈局（國際化）： 落實規劃中的全球佈局，深耕中亞、東南亞等重點區域，加快從項目投資到技術、裝備與標準出海的模式升級，推動國際業務的本地化與規模化發展。

落實規劃中的全球佈局，深耕中亞、東南亞等重點區域，加快從項目投資到技術、裝備與標準出海的模式升級，推動國際業務的本地化與規模化發展。 構建互利共贏產業鏈生態（生態型）： 依據規劃指引，強化產業鏈協同，通過綜合解決方案創造價值，打造「零碳園區」、虛擬電廠等標桿項目，持續構建具有韌性的產業生態圈。

在推進戰略落地的同時，公司也將持續強化風險防控，重點攻堅應收賬款回收，嚴守安全生產底線，確保增長有質量、發展可持續，為股東創造長期價值，為建設美麗中國持續貢獻「光大力量」。

SOURCE 中國光大環境