元光科技（02605.HK）參與交通運輸部科學研究院《需求響應公交技術與服務指南》編製，響應公交平台已落地多個城市

香港2026年6月26日 /美通社/ -- 以時序數據分析和 AI 技術為核心能力的公交信息服務商 MetaLight Inc.（「元光科技」、「MetaLight」或「公司」；香港聯交所股票代碼：02605），今日宣佈，公司運營的車來了將作為參與編製單位之一，把自身在響應公交平台建設與運營方面的實踐，投入交通運輸部科學研究院《需求響應公交技術與服務指南》的研究與內容編寫。該指南的研究編製工作啟動會已於2026年4月28日在北京舉行，來自浙江、福建等6個省市的行業管理部門，重慶、杭州、南昌、蘇州、常州等20餘家公交企業，以及包括車來了在內的10餘家科技平台企業和多家部屬單位及高校科研機構參加了會議。

需求響應公交（也稱需求響應式公交、響應式公交、網約公交）是根據乘客實時或預約出行需求，動態確定線路走向、停靠站點和發車時間的城市公共交通服務模式，主要滿足市民「點」對「點」的出行需求，有助於減少候車與步行時間。截至目前，全國已有100餘個城市開展了各類需求響應公交服務，在解決出行「最後一公里」、覆蓋客流稀疏區域等場景中發揮了顯著作用。

元光科技自主研發的響應公交平台最早於2020年12月在佛山上線，至今已運營逾五年；目前已在國內20餘個城市落地，覆蓋60餘個服務區域，累計服務訂單超過千萬次。核心運營城市及區域包括江西省會南昌、廣西壯族自治區首府南寧，以及佛山、東莞、中山、肇慶、贛州市南康區、成都市溫江區、北海等。該平台的響應公交智能派單算法已於2023年12月獲國家知識產權局發明專利授權。

平台基於上述智能派單算法與動態路徑規劃，以乘客端、司機端、後台管理端三端協同的方式，為公交運營方提供需求響應公交的按需客運服務；在實際運營中，已應用於中心城區公交提質、產業園區低客流覆蓋、城市新區與樞紐接駁等多類場景。圍繞需求響應公交在不同城市、不同服務場景下的組織方式與運行特徵，公司將結合自身平台建設與運營的實踐積累，參與指南相關內容的研究與編寫。

元光科技相關負責人表示：「需求響應公交回應的是客流稀疏區域、『最後一公里』等真實出行需求，各地在探索中形成了不同的組織方式與運行經驗。車來了在響應公交平台的建設和運營中，也積累了一些來自一線場景的做法，我們希望把這些經驗如實帶入指南編製，作為參與編製單位之一，做好分內的基礎工作，與行業各方一起，把需求響應公交的技術與服務參考一步一步完善起來。」

以往各地需求響應公交多以個案探索的方式推進，標準與做法不盡一致。《需求響應公交技術與服務指南》的研究編製，有助於行業在規劃、建設、運營與服務等環節形成可參考的技術與服務依據，為各地需求響應公交的規範化建設與運營提供支撐。

關於 MetaLight

MetaLight Inc.（香港聯交所股票代碼：02605）是一家以時序數據分析和 AI 技術為核心能力的公交信息服務商。公司以「先進技術 服務大眾」為使命，自主研發了時序智能技術體系，其核心為 AI 模型構建平台及公交、新能源、工業互聯網三大行業 AI 模型庫，整合了大規模數據接入、預處理、標註、模型訓練及基座模型適配等能力。基於該技術體系，公司運營車來了實時公交信息平台，為通勤者提供實時公交到站預測、車輛位置追蹤及出行路線規劃等服務，並向交通運營實體提供公共交通分析平台及數據技術服務。根據 CIC 截至 2024 年 12 月 31 日的資料，按城市覆蓋數計算，車來了為中國最大的實時公交信息平台。截至 2025 年 12 月 31 日已覆蓋全國 488 個城市及鄉鎮，累計用戶約 3.34 億，致力於讓公共出行更便捷、更高效。有關公司詳細資料，請瀏覽網站：www.metalight.ai

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