元光科技（02605.HK）境外業務升級再出發：公交地鐵查詢應用 TransitNow 正式上線，首批落地亞洲與澳大利亞多個城市與地區

香港2026年5月26日 /美通社/ -- 以時序數據分析和 AI 技術為核心能力的公交信息服務商 MetaLight Inc.（「元光科技」、「MetaLight」或「公司」；香港聯交所股票代碼：02605），今日發佈全新公交地鐵查詢應用 TransitNow。該應用於 2026 年 4 月中旬在 iOS 及安卓雙端正式上線，首批覆蓋中國香港、新加坡、墨爾本、悉尼、吉隆坡、檳城、關丹、新山等 10 餘個城市與地區，服務範圍涵蓋亞洲多個城市與地區，以及澳大利亞。TransitNow 提供實時公交地鐵查詢、出行路線規劃、線路與站點快速查找等核心服務。TransitNow 由公司原 Busio 業務延續並升級而來，採用為境外業務專門搭建的獨立技術架構。

作為公司境外業務的全新載體，TransitNow 是公司境外業務首次建立專屬技術底座。原 Busio 期間，境外業務沿用車來了的成熟架構，以快速驗證境外公交場景的產品形態；在用戶基礎與數據接入逐步成形後，公司啟動獨立架構的重新搭建，使TransitNow能夠依據自身場景的特點進行獨立演進，亦為研發團隊進一步踐行 AI-native 工作方式提供了基礎條件。Busio 階段積累的城市覆蓋、數據接入與用戶基礎已平滑遷移至 TransitNow，既有用戶的服務連續性予以保留。

產品上線後，公司計劃以新加坡、悉尼、墨爾本等核心城市為基礎，逐步擴展亞洲與澳大利亞地區的城市覆蓋。項目團隊深入當地市場，以當地通勤者的視角理解出行習慣與使用場景，據此在產品形態、內容呈現與用戶服務等環節進行本地化適配。此舉標誌公司在境外業務上正式邁入本地化運營階段，將持續探索境外公交場景的應用與服務模式。

TransitNow 的研發與迭代方式，亦是公司此前提出的「AI 原生組織」建設思路在創新業務中的一次具體實踐。元光科技相關負責人表示，「TransitNow 自上線以來，以數日一次的節奏持續迭代，每次發版既是驗證、也是進步。AI 輔助開發貫穿需求、設計、編碼、測試、上線、反饋各環節，產品團隊比以往更貼近技術一線，用戶反饋與產品迭代之間的距離也由此縮短。我們希望通過這種 AI-native 的工作方式，在保持穩健研發節奏的同時，實現迭代速度、產品質量與投入產出效率的同步提升。」

未來，元光科技將持續以時序智能技術體系為核心，把公司過往在國內市場積累的產品經驗、技術能力與人才儲備，通過 TransitNow 與境外本地化團隊，在新的市場和場景中持續推進本地化建設，使公司的時序數據分析與 AI 能力服務於更多元的全球出行場景。

關於 MetaLight

MetaLight Inc.（香港聯交所股票代碼:02605）是一家以時序數據分析和 AI 技術為核心能力的公交信息服務商。公司以「先進技術 服務大眾」為使命，自主研發了時序智能技術體系，其核心為 AI 模型構建平台及公交、新能源、工業互聯網三大行業 AI 模型庫，整合了大規模數據接入、預處理、標注、模型訓練及基座模型適配等能力。基於該技術體系，公司運營車來了實時公交信息平台，為通勤者提供實時公交到站預測、車輛位置追蹤及出行路線規劃等服務，並向交通運營實體提供公共交通分析平台及數據技術服務。根據 CIC 截至 2024 年 12 月 31 日的資料，按城市覆蓋數計算，車來了為中國最大的實時公交信息平台，已覆蓋全國 488 個城市及鄉鎮，累計用戶約 3.34 億，致力於讓公共出行更便捷、更高效。有關公司詳細資料，請瀏覽網站：www.metalight.ai

前瞻性聲明

除過往事實的陳述外，本新聞稿載有前瞻性陳述，涉及本公司的業務展望、財務表現估計、預測業務計劃、發展策略及對我們行業預期趨勢的預測等。前瞻性陳述一般可透過所使用前瞻性詞彙識別，例如「或會」、「可能」、「可」、「可以」、「將」、「將會」、「預期」、「認為」、「繼續」、「估計」、「預計」、「預測」、「打算」、「計劃」、「尋求」或「時間表」等。該等前瞻性陳述是根據本公司現有的資料，亦按本新聞稿刊發之時的展望為基準，在本新聞稿內載列。該等前瞻性陳述是根據若干預測、假設及前提，當中有些涉及主觀因素或不受我們控制。該等前瞻性陳述或會證明為不正確及可能不會在將來實現。該等前瞻性陳述涉及許多風險及不明朗因素。鑒於風險及不明朗因素，本新聞稿內所載列的前瞻性陳述不應視為董事會或本公司聲明該等計劃及目標將會實現，故投資者不應過於倚賴該等陳述。除法律要求的情形外，本公司、本公司董事會、僱員及代理概不承擔公開發佈為反映本新聞稿日期後發生的事件或情況或意料之外事件而修訂、更正或更新本新聞稿所載前瞻性陳述的任何義務，亦不承擔倘因任何前瞻性表述不能實現或變得不準確而引致損失的任何責任。

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