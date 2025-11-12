宿務太平洋航空推出超級座位特惠活動，機票低至1元新台幣

菲律賓馬尼拉 2025年11月12日 /美通社/ -- 菲律賓領先航空公司宿務太平洋航空（PSE: CEB）近日啟動「十一月超級座位特惠活動」（November Super Seat Fest），邀請旅客提前開啟精彩旅程。

台灣旅客在11月15日前預訂前往馬尼拉的航班，可享受單程最低1元新台幣的基礎票價（不含稅費），出行有效期為2026年6月1日至10月31日。得益於菲律賓對台免簽政策，旅客現在能更便捷地探索菲律賓各島。

旅客可由馬尼拉中轉至菲律賓境內27個目的地，涵蓋巴拉望群島的公主港、愛妮島及科隆島。這些島嶼均擁有白沙灘資源，並提供適合各類旅行者的體驗項目。

克拉克距離馬尼拉僅兩小時車程，以世界級高爾夫球場、多元國際美食與奢華度假體驗而聞名。

依托最密集的國內航線網絡，旅客既可選擇從首都馬尼拉開啟幸福之旅，也可便捷中轉至克拉克、宿務、伊洛伊洛及達沃等區域樞紐，實現高效跨島旅行。

目前宿航網絡覆蓋37個國內目的地與26個國際目的地，遍及亞洲、澳大利亞及中東地區。

旅客可通過信用卡、借記卡或電子錢包等多種支付方式，在宿航官網預訂機票和附加服務。

登錄www.cebupacificair.com，即刻預訂您的行程。

