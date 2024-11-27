水滴沈鵬健康未來10周年大會演講 技術創新助力產業高質量發展

商業健康保險是醫療保障體系的市場化補充，可以在使用者健康期提供更好的保障。 沈鵬表示，伴隨大模型技術發展，保險行業已經進入由科技驅動的「數智化」時代，科技驅動保險業高質量發展，也符合國家宣導的「數字經濟」發展大方向。 保險科技最大的特點是助力行業降本增效，能夠為使用者、保險機構、線下經紀人提供更高效的科技產品和工具，推動行業進一步發展。

水滴作為一家科技公司，對於前沿技術時刻在關注。 2019年開始，水滴開始投入AI建設，每年的研發投入在3億元左右，並組建數百人的研發團隊，團隊核心成員均來自北大、清華、中科院等名校。 水滴公司自研保險領域大模型——「水滴水守大模型」已經開始內測使用，可在輔助銷售、智慧行銷、智慧質檢、產品創新等全場景中進行應用，大幅提升保險服務的效率。

在「水滴水守大模型」的賦能下，AI保險經紀人助理「幫幫」迎來深度升級。 此前「幫幫」主要承擔保險服務流程中重複性較高、勞動密集型的工作，升級后的「幫幫」可以在銷售規劃過程中承擔更多複雜的工作，給出更專業、準確、易於理解的建議。 目前，「幫幫」的對話平均時長可接近50分鐘，並説明保險經紀人更好解答用戶各種疑問，提升使用者服務體驗。

水滴今年還上線了一款賦能經紀人IP打造的工具「水滴微影」，經AI訓練可以為經紀人生成數位分身，傳統幾個小時的視頻拍攝時間被節省至幾分鐘。 水滴微影和某知名保險公司經紀人合作案例顯示，一個月時間，僅在視頻號一個管道，為其實現超50萬的閱讀量，3萬多的互動量和2800多個粉絲增量，極大提升了新媒體渠道的行銷效率。

基於已經積累的數位化能力，水滴公司希望分享給香港、澳門等更多地區合作夥伴，包括面向國內用戶連結更豐富的港澳及海外保險及資產管理產品，以及基於國內的成功經驗，探索港澳及海外市場的保險科技業務。 2023年，水滴公司在香港成立持牌保險經紀公司——水滴金融，為個人和企業客戶提供專業的保險經紀及財富規劃服務，包括終身壽險、重疾、醫療、萬用壽險、MPF、投資相連計劃等服務。

目前，水滴金融已經與安盛、巨集利、富衛、周大福人壽、永明金融、中國人壽等20多家大型保險公司及機構合作，上線超過1000個產品。 秉承著客戶為本的服務宗旨，水滴金融組建了一支超百人的專業化本土財富規劃專家團隊，為客戶的財富傳承和保障計劃保駕護航。 演講過程中，沈鵬還開玩笑表示，「如果有香港的朋友們想兼職保險經紀人，可以選擇香港水滴金融團隊。」

為滿足使用者需求，水滴公司還成立了一站式港澳地區及海外生活服務平臺陸港無憂，提供包含身份規劃、企業出海、子女教育、醫療服務等全流程服務。 成立至今，陸港無憂已在內地及香港、澳門開設5個區域服務中心，累計服務數千組中產家庭。

「水滴公司將把過去沉澱積累的專業化保險經紀服務能力、線上線下運營經驗、以及科技賦能的專長一同帶到香港、澳門等市場，希望能夠攜手合作夥伴共同為當地保險市場帶來新的動能與機遇。 未來，水滴也將進一步發展國際化業務，與擁有當地資源、資質，以及業務互補的合作夥伴一起共建，將公司此前沉澱的數位化能力，分享給更多地區的合作夥伴，共同提升運營效率和客戶體驗。 」 沈鵬表示。

SOURCE Waterdrop Inc.