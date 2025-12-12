九紫新能獲承諾將私募規模擴大至10億美元 投資者需求強勁

杭州2025年12月12日 /美通社/ -- 九紫新能（NASDAQ: JZXN；以下簡稱「該公司」）今日宣布，已與數家機構投資者簽署諒解備忘錄，將其私募融資規模擴大至最高10億美元。相較於公司此前於2025年10月7日披露的1200萬美元私募計劃，此次規模大幅增加，突顯了機構投資者對九紫新能戰略轉型至高增長加密資產服務領域的強烈信心。

此次擴大的私募配售意味著承諾資本金增加了80倍。所募資金將用於支持公司加密資產業務的發展，包括建設先進的安全托管基礎設施和創新存儲解決方案。這一戰略轉型使九紫新能得以把握快速增長的加密資產服務市場需求所帶來的機遇。

九紫新能首席執行官Li Tao先生表示：「投資者給予的強烈信任，印證了我們的戰略願景和執行能力。這筆可觀的額外資金為我們提供了巨大的財務靈活性，以構建安全的加密資產托管基礎設施，並在快速發展的加密資產存儲生態系統中尋求戰略性收購機會。」

安全港聲明

本公告包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及1995年《美國私人證券訴訟改革法案》所界定的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於公司的業務計劃與發展、業務展望，可通過諸如「可能」、「將會」、「期望」、「預期」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述來加以識別。此類陳述基於管理層當前的預期以及當前的市場和運營狀況，涉及已知或未知的風險、不確定性及其他因素，所有這些因素都難以預測，且其中許多因素超出公司的控制范圍。有關這些及其他風險、不確定性或因素的進一步信息，已包含在公司向美國證券交易委員會提交的文件中。除非法律要求，否則公司不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的義務。

