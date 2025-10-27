九紫新能與SOLV Foundation達成28億美元TVL比特幣項目合作 推進加密資產金庫戰略

中國杭州 2025年10月28日 /美通社/ -- 九紫新能（NASDAQ: JZXN；以下簡稱「該公司」）宣布，已與總鎖倉價值(TVL)達28億美元的跨鏈比特幣質押及結構化金融平台SOLV Foundation達成戰略合作協議。此次合作彰顯了這家納斯達克上市公司致力於以比特幣為核心數字資產構建公司財資的戰略雄心。

九紫新能將借助SOLV平台，最大化提升其比特幣資產的持有效率。該公司或其子公司持有的比特幣資產，將存入SOLV平台，並由公司指定的受監管第三方機構托管，以確保透明度、安全性及機構級的可審計性。

此外，九紫新能與SOLV雙方的高級代表將共同組建一個指導委員會，負責牽頭實施變革性舉措，重新定義以比特幣為核心的去中心化金融(DeFi)。該委員會將推動SolvBTC在Solana、Base等網絡上的應用，促進市場拓展，並開創現實資產代幣化、結構化收益產品等創新金融模式。

本協議體現了雙方的共同願景，即：將該公司定位為一家專注於比特幣的加密金融公司，並將其儲備資產與前沿的數字資產策略相結合。通過借助SOLV在比特幣流動性聚合與質押領域的專業能力，九紫新能旨在為股東提供機構級的比特幣投資敞口，同時在受監管的框架內提升資本效率。雙方確認，此次合作將遵循透明、健全的治理原則，並符合美國證券交易委員會(SEC)規定及納斯達克上市要求。

九紫新能首席執行官Li Tao先生表示：「此次合作標誌著我們在前進道路上邁出了變革性的一步，它強化了我們的比特幣金庫戰略，並讓我們與比特幣流動性及質押生態中最先進的平台之一協同共進。」

Solv Protocol共同創始人Ryan Chow表示：「我們在管理大規模比特幣資產方面的專業知識，結合九紫新能的納斯達克上市公司地位，為傳統金融搭建了一座信任之橋。我們攜手推動安全的機構資本流入加密領域。」

關於九紫新能

九紫新能是中國下沉市場新能源汽車智能充電基礎設施的領先提供商。公司專精於集成儲能系統的大功率直流快充站，計劃在2026年前持續擴張，以支持中國實現碳中和目標與可持續交通發展。欲了解更多信息，請訪問jzxn.com。

SOURCE Jiuzi Holdings, Inc