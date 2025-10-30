九紫新能聯合SOLV推出十億美元比特幣資產庫，推動機構收益增長與RWA創新

杭州 2025年10月30日 /美通社/ -- 九紫新能（NASDAQ: JZXN）（以下簡稱「該公司」）今日披露了與領先比特幣金融平臺SOLV基金會合作的細節。該平臺當前管理著總鎖定價值達28億美元的資產。根據合作協議，公司將從其10億美元數字資產計劃中撥備高達10億美元資金，專項用於比特幣質押及收益產品。此舉將拓展九紫新能的比特幣架構，為全球機構打造合規的DeFi入口，確立了公司作為全球機構進入去中心化金融領域的合規、可擴展門戶的地位。

九紫新能將向SolvBTC.BNB部署最多10,000枚比特幣。該產品是 SOLV 旗下旗艦收益金庫，也是BNB鏈上規模最大的比特幣資產。所有資產均受機構級風控體系保障，接受通過Chainlink進行的即時儲備證明審計，並與Venus、Lista、Pendle等頂級DeFi協議集成。

九紫新能之所以選擇SolvBTC.BNB，是因為它具有無可匹敵的規模、在生態系統中佔據主導地位，並符合全球監管標準。該產品憑藉持續的鏈上優異表現與穩健的安全架構，已成為機構資本的首選工具，既能獲取生息比特幣敞口，又能規避託管風險與仲介摩擦。

九紫新能首席執行官Li Tao先生表示：「我們相信，此次合作將有力加速公司實現願景，即成為全球機構投資比特幣的首選平臺，為公司和股東開啟一條明確的巨大價值創造通道。」

SOLV基金會首席執行官Ryan Chow稱：「我們的核心優勢在於管理大規模比特幣資產。此次合作讓我們能夠將這一能力轉化為傳統金融界能夠理解並信任的語言。我們正在共同搭建一座能夠安全承載未來機構資本洪流的信任之橋。」

此次合作將受美國證監會監管的納斯達克上市公司與領先的鏈上資產管理機構強強聯合，為機構採納比特幣創建了一個合規範本，成功連通了傳統金融與去中心化金融。

關於九紫新能

九紫新能（NASDAQ: JZXN）是一家總部位於中國的企業，專注於可持續能源與金融創新領域。依託其受監管的企業架構，公司正積極拓展數字資產金融業務，為尋求區塊鏈產品投資機會的機構投資者提供合規通道。

關於SOLV基金會

Solv協議作為比特幣操作系統層，通過借貸、流動性質押和高效率收益產品推動價值高達1萬億美元的比特幣金融經濟。該協議正將比特幣從被動的價值存儲資產，轉型為具有收益能力且全球可獲取的金融資產。

SOURCE Jiuzi Holdings, Inc