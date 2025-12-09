金沙中國慶祝本地中小微企採購合作計劃成立10周年 並舉辦「2025金沙卓越供應商頒獎禮」

作為澳門最大規模的綜合旅遊休閒企業，金沙中國秉持「以大帶小」的理念，二十多年來，持續開創多元且精準的中小企支援舉措，助本澳企業穩步發展。「金沙中國本地中小微企採購合作計劃」正是其中的標誌性項目。計劃由金沙中國與澳門中華總商會於2015年聯手創辦，成為首個由本澳旅遊休閒企業牽頭、以中小企合作為核心的項目，重點扶持三類本地企業，包括小微企、澳門製造企業及澳門青創企業，旨在配合澳門特區政府扶持中小微企的政策，並履行公司致力推動中小企發展的承諾。重點項目包括於2017年推出、由財務支持、推廣平台及培訓與發展三部分組成的F.I.T. 「飛騰」本地中小微企支援計劃，全方位助本澳企業拓展商機、轉型升級。

「金沙中國本地中小微企採購合作計劃」自推出以來成效顯著，成功促進行業與中小微企的深度協作。時至今日，金沙中國採購總金額達1,194億澳門元，其中本地採購佔比高達83%、合作的中小企達4,700家。當日更發布合作計劃十周年紀念特刊，闡述計劃十年發展進程，以及合作成果的故事，以此與中小企相互砥礪，穩步前行。

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「中小企是澳門經濟的重要支柱，守護著澳門產業多元的根基。為此，金沙中國始終秉持『以大帶小』理念，二十多年來積極牽頭業界支持本地採購，並主動為本地企業搭建推廣平台，並把營商智慧和經驗分享給中小微企，助它們自主成長。除了表現卓越的供應商外，我們亦特意藉本次活動的機會嘉許40 家多年來與我們長期合作的中小企，向商業夥伴致以誠摯敬意。在此衷心感謝中聯辦、澳門特區政府及社會各界長期的指導與支持，也感激我們長期合作夥伴澳門中華總商會的竭誠協作，讓我們能助力一批批澳門中小企，從幼苗茁壯成長為參天巨木。展望未來，期待繼續與大家攜手前行，再創高峰。」

澳門中華總商會理事長馬志毅表示：「十年前，澳門中華總商會與金沙中國攜手推出本地中小微企採購合作計劃，以『以大帶小』、優先本地採購為核心理念，開啟了大型綜合休閒企業與中小微企共生共榮的新征程。通過推出一系列創新支援舉措，創設大型展銷平台、提供專業培訓、技術指導等形式，為本澳中小微企實現自身能力躍升搭建了完善的支持體系，共同應對市場變化與挑戰，形成了優勢互補、互利共贏的良好合作生態；展望未來，我們將繼續積極響應特區政府，推動本地中小微企數字化轉型、品牌化升級、國際化拓展等方面探索更多路徑，為澳門經濟適度多元發展作出貢獻。」

活動期間，一眾金沙中國管理層向來自本澳各行業的40家長期合作的中小企頒發感謝狀，答謝他們多年來的貢獻，當中不少已與金沙中國超過二十年。頒授嘉許的管理層包括：金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士；鄭君諾；金沙中國有限公司行政副總裁兼財務總裁、威尼斯人澳門股份有限公司常務董事孫敏其；以及拉斯維加斯金沙集團高級副總裁及首席採購總裁Norbert Riezler等。

「金沙卓越供應商頒獎禮」

當天亦舉行「2025金沙卓越供應商頒獎禮」，此項獎項是金沙中國母公司發起的年度活動，旨在表揚供應商的出色表現及周全服務。每年由金沙中國高級管理層組成的評審委員會選出來自不同界別的得獎企業。

於周二的頒獎禮上，金沙中國向一共七家表現傑出的供應商頒發獎項，包括：

企業文化及可持續性：澳門中國旅行社股份有限公司

最佳創意：匯科（澳門）股份有限公司

成本管理：偉原裝修工程有限公司

質量管理：英東貿易（香港）有限公司

項目管理：愛達利控股有限公司

優質服務：快捷航海儀器有限公司

中小型企業：茶冠國際發展有限公司

出席周二活動的嘉賓包括：中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部處長孫耀華、澳門特別行政區政府經濟及科技發展局局長邱潤華、馬志毅、澳門生産力暨科技轉移中心理事長關治平、澳門招商投資促進局代主席李藻森、《澳門每日時報》社長兼總編輯Paulo Coutinho，以及澳門日報副總經理林耀明等。

活動結束後，一眾本地企業代表參與商務聯誼環節，與金沙中國各部門交流接洽，當中包括採購團隊，藉此讓中小企更好對接公司的營運需求，共同促進更多互惠共贏的合作機遇。

金沙中國持續支持優先本地採購，積極扶持本地中小企業發展，並視之為履行社會企業責任的重要一環。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

