第二屆「澳門科創企業里斯本交流團」圓滿舉行

金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾表示：「金沙中國去年首辦的科創企業交流團廣獲好評。本年再接再厲，為新一批澳門企業搭建前瞻性的國際交流平台，拓展科創視野，注入創新動力，並積極聯同企業藉里斯本之行與當地企業建立連繫，五天活動取得豐碩成果。交流團重點行程之一是參與一場全球矚目年度科技盛事，今屆的網絡峰會吸引來自157個國家逾71,000名與會者參與，可見活動具全球影響力，亦有助參與交流團的企業代表在認識前沿科技的同時建立人際網絡。衷心感謝澳門經濟及科技發展局及澳門科學技術發展基金的通力合作及支持，促使是次交流團得以順利舉行。展望未來，我們將持續透過金沙綜合度假村孵化中心的平台積極配合澳門特區政府的施政方針，致力推動『旅遊+科技』跨界融合發展，並善用澳門作為中葡平台的優勢，為本澳經濟適度多元發展貢獻力量。」

澳門經濟及科技發展局表示：「澳門作為國家對外開放的重要窗口，具有『一國兩制』、自由港、單獨關稅區、資金及資訊自由流動，以及與葡語國家緊密聯繫的獨特優勢，正在籌建的澳門科技研發產業園將以內地優質科技企業出海陣地、海外前沿科技項目落戶服務站及本澳產學研融合基地作為核心定位，進一步提升澳門自身科技創新能力，加速經濟創新驅動的轉型升級。此次考察團正是發揮雙向平台作用：一方面讓本澳科技企業直接了解葡萄牙及歐洲科創前沿趨勢，拓寬國際視野；另一方面促進與葡語國家及全球業界建立深度合作。透過實地交流，激勵本澳企業優化研發方向，讓優秀項目通過澳門『引進來』和『走出去』，助力澳門成為國家與外地科技資源交滙樞紐。」

交流團首站為參與全球矚目的年度科技盛事之一──網絡峰會（Web Summit）。該會議每年於里斯本舉行，匯聚世界頂尖專家、創新者、企業領袖及投資者。參與是次交流團的企業代表亦出席了多場有關人工智能及機械人技術的主題演講、大師班及論壇，探討前沿技術與產業應用趨勢，並與全球科技領袖建立聯繫。

行程期間，金沙中國亦舉辦了一場科技企業交流論壇，旨在透過專題演講、小組討論及交流晚宴，促進澳門與里斯本科技企業之間的合作，推動創新成果，並透過分享經驗、探討產業趨勢和技術展示，為與會者搭建了溝通平台，協助他們拓展人脈，尋找潛在的合作機會。論壇的九位講者分別來自四家葡萄牙企業及五家澳門科技公司。當中，去年曾參與首屆交流團的澳門企業維思科技有限公司和高樂智能科技有限公司亦在小組討論環節中，與葡萄牙 COREangles 天使創投機構聯合創辦人兼行政總裁Rui Falcão分享他們過往的體驗及成果。此外，三家來自澳門及兩家來自葡萄牙的企業亦分別在專題演講環節中介紹了其商業模式，期望拓闊企業發展空間。

葡萄牙經貿投資促進局（AICEP）理事會執行委員 Paulo Rios de Oliveira 亦親臨現場，對活動予以支持。他在致辭時表示：「葡萄牙經貿投資促進局十分榮幸參與此次盛會，攜手搭建橋樑、創造創新合作與商業機遇。本次論壇彰顯了我們強化聯繫、推動科技發展、為企業與社會創造價值的共同願景。葡萄牙與中國擁有悠久的互信交流歷史。近期葡萄牙總理訪華期間，特別強調創新、先進產業及可持續發展合作為雙方共同戰略優先事項，此承諾在澳門之行中再度獲得印證。澳門始終扮演著獨特的信任橋樑角色，不僅在文化層面，更在制度與經濟領域串聯著葡萄牙、中國及葡語國家，為未來深化合作奠定堅實基礎。」

交流團一行亦參訪了多家葡萄牙企業，從中學習他們的成功之道。訪問期間，團員們深入了解創新模式及實踐經驗，協助雙方建立聯繫、促進交流與合作。交流團參訪企業包括：

Bhout：開發「智慧」拳擊沙袋，利用感測器、電腦視覺和人工智慧技術，以拳擊結合遊戲，打造獨特的健身體驗，並將其產品提供給健身房、酒店和企業。

Lispolis：於葡萄牙里斯本科技園區（Polo Tecnológico de Lisboa）為科技和健康相關領域的初創企業和成熟企業提供支援。Lispolis 提供多項計劃和服務，包括加速業務拓展、培訓、拓闊人際網絡等。

金沙中國在此行的最後一站為交流團團員舉辦了創科機會工作坊，並邀請葡萄牙奇點大學創新與創業學院講師Manuel Tanger擔任主持，介紹里斯本科創環境及與初創企業的合作策略，並引導團員發掘科創機遇及制定後續工作方向。

上述舉措是金沙中國支持澳門特區政府推動智慧旅遊及高新科技產業長遠及可持續發展的其中一環。兩屆「澳門科創企業里斯本交流團」累計已有42家本地企業參與。金沙中國期望透過支持新一代本地高科技產品的研究和開發，進一步將旅遊與現代科技融合，為澳門建設成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於威尼斯人綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

如欲索取更多相關資訊，請瀏覽網頁https://hk.sandschina.com/index.html。

傳媒查詢：

金沙中國有限公司 – 企業傳訊部

胡美寶

電話：+853 8118 2268

電郵：[email protected]

鄭文軒

電話：+853 8118 2054

電郵：[email protected]

SOURCE 金沙中國有限公司