上海協和國際學校入圍「全球最佳學校獎」10強名單

「全球最佳學校獎」的五個類別分別是社區合作、環境行動、創新、應對挑戰和健康生活倡導，這些獎項是在2022年新冠疫情出現之後設立的，旨在為在校內外改變學生生活的學校提供一個平台，分享他們的最佳實踐，幫助改善各地的教育。

這五個獎項的獲獎者將由專家評審學院根據嚴格的標準選出。此外，最終入圍的50所學校還將參加2024年6月13日啟動的公眾投票活動。獲得最多公眾投票的學校將贏得「社區選擇獎」，並成為T4教育的「最佳教職工工作學校」計劃成員，幫助他們提高教師福利，並解決教師招聘和留任危機。

T4教育和全球最佳學校獎創始人Vikas Pota表示：

「除非我們解決全球教育所臨的緊迫挑戰，包括因新冠疫情而加劇的學習差距，長期資金短缺，以及日益嚴重的教師福利、招聘和留任危機，否則我們會辜負下一代的期望。

像上海協和國際學校這樣的領先學校，不僅培養了濃厚的文化氛圍，而且勇於創新，展示了其改變眾多學生生活的潛力。現在，世界各地的學校都可以借鑒他們的解決方案，政府也應當採取行動了。」

學校簡介

上海協和國際外籍人員子女學校位於中國上海，是一所從學前班到高中一貫制的獨立學校。該校建立了一個健康、互聯的社區，提升了教職工的幸福感，並促進了學生的成功。學校共有1152名學生和269名教職工，開設了豐富的美式課程。

鑒於快節奏、競爭激烈的學術環境所帶來的巨大壓力，上海協和國際學校於2015年推出了員工健康計劃，這是學校的一項重大舉措。學校充分認識到教職員工在培養學生成功方面的關鍵作用，因此旨在為他們的身體、情感和社交健康提供全方位支持。

該計劃起初通過健康競賽啟動，首年參與率便達到了70%。隨後，計劃又引入了健身課程、文化旅行和工作日健康課程，參與率激增至95-99%。這些活動顯著增強了教職工的團隊凝聚力和幸福感。

這種改變對學生產生了顯著的正面影響。更健康、更投入的教師提高了課堂參與度，從而幫助學生提升了成績。此外，以學生為中心的健康倡議和融入課程的社會情感學習（SEL）確保學生的健康始終得到重視。該計劃還將家長納入其中，形成了一個對學生產生積極影響的支持性社區。這種全面的方法確保教職工和學生都能在一個相互支持的環境中健康成長。

後續工作

在「全球最佳學校獎」的五個獎項中，每個獎項的前三名入圍者將於2024年9月公佈，獲獎者將於11月公佈。評審學院根據嚴格的標準選出每個獎項的獲獎者，該學院由全球傑出的領導者組成，包括學者、教育工作者、非政府組織代表、社會企業家、政府官員、市民以及私營企業界人士。

五項大獎的獲獎者將平分50,000美元的獎金，每個獎項的獎金為10,000美元。與此同時，由公眾投票選出的「社區選擇獎」得主將成為「最佳教職工工作學校」的成員，這是一個基於證據的獨立計劃，旨在對學校的文化和工作環境進行認證。成員會獲得詳細的反饋、實用的見解以及基準數據，以幫助學校改善文化，吸引並留住優秀教師。

關於T4教育：

我們認為，世界各地的所有孩子都應該接受良好的教育。為了實現這一目標，我們正在建立全球最大的教師和學校社區。攜手共進。我們的數字媒體平台為教育工作者提供了溝通交流、開展合作、分享成功經驗以及相互支持的機會，以改善學習和學校文化。我們致力於放大教師的聲音，因為我們認為，只有通過傾聽教育核心人員的意見，才能構建我們所期望的世界。

如需瞭解更多信息，請聯繫Salman Shaheen，電郵：[email protected]

SOURCE 上海協和國際外籍人員子女學校