追覓科技仿生機械臂系列掃地機器人全球銷量突破100萬台

從2022年10月開始，追覓的技術團隊在六個月內進行了37次解決方案測試和數千次場景測試，然後於2023年4月推出了仿生機械臂技術（MopExtend™ Technology）。不到一年後，2024年2月，追覓推出了全球首款雙機器人柔性機械臂，將邊刷和拖布墊結合在一起，針對角落和縫隙進行清潔，幾乎100％地覆蓋了被忽視的區域，實現了極致清潔。

消費者調查顯示，他們對雙機器人柔性臂的性能非常滿意，尤其是在清潔角落方面，這也成為許多用戶選擇掃地機器人的決定性因素。

除了產品創新，追覓還不斷追求底層核心技術的突破。自2015年以來，追覓的創業團隊花費了大量時間研發高速數字馬達技術，成為行業首家突破20萬轉的公司，並實現了16萬轉和18萬轉馬達的量產能力。這些技術進步為追覓的智能清潔產品提供了出色的清潔能力。

這兩項技術的首創性，已經得到了國際知名認證機構弗若斯特沙利文的認可。 在2024年5月追覓科技新品掃地機器人的發佈會現場，沙利文中國區合夥人楊曉騁為追覓科技頒發了兩項認證：「全球掃地機器人仿生機械臂首創者」和「全球20萬轉/分鐘高速數字馬達首創者」，從第三方角度肯定了追覓科技在智能清潔家電行業的領導地位和成就。

強勁的全球市場表現和戰略增長

追覓的技術實力推動了全球銷售額的大幅增長。其產品暢銷美國、德國、法國、韓國等100多個國家。通過滿足當地消費者的偏好和需求，追覓還提高了市場份額，並在這些地區市場的高端細分市場處於領先地位。

從2023年10月到2024年3月，追覓的掃地機器人占據著最大的市場份額，3月初達到47.8%，在高端市場的份額超過60%。在意大利，追覓的市場份額在2024年3月達到43%，穩居第一；在新加坡，追覓的市場份額在2024年第一季度達到31%，同樣處於領先地位。

權威媒體和第三方機構此前已對追覓的技術成就給予了肯定。L20掃地機器人是Dreame首款面向國際推出的采用仿生機械臂技術的產品，獲得了眾多獎項，包括日本「家電批評」評選的「Best Buy」獎和美國CNN Underscored評選的「Best of IFA 2023」獎。2024年，追覓向全球市場推出了采用機器人柔性機械臂技術的X30 Ultra、X40 Ultra和Master系列，獲得了廣泛認可。X30 Ultra獲評日本權威媒體《MONOQLO》的「高端掃地機器人Best Buy」獎，被新加坡HardwareZone評為「最佳掃地掃地機器人」。

全球成功的本地化戰略

除了雄厚的技術研發實力，追覓科技的本土化戰略也是其全球化戰略取得成功的重要因素。多年來，追覓科技秉承精心制定的經營理念，深入關注當地消費者的個性化需求，靈活制定當地營銷策略。鑒於不同國家和地區消費者的需求和購買力存在差異，追覓堅持定制化產品設計，並根據各國消費者獨特的使用習慣和用戶應用場景對產品進行調整。追覓並不急於彎道超車，因為這種做法結合當地市場團隊的洞察力，使追覓能夠實施有效的「一城一模式」戰略，迎合特定區域的偏好，為消費者提供更加精准細致的產品。

追覓認為，市場增長應由創新驅動，而不是由價格驅動。100萬台機器人柔性機械臂銷量的裡程碑彰顯了公司的技術實力和市場戰略，並為智能清潔行業樹立了新的標桿。展望未來，追覓將繼續利用技術創新和全球化戰略，為全球消費者提供卓越的智能清潔體驗。

*240萬台：統計時間段：2023年1月1日至2023年12月31日；統計范圍：中國、美國、西南歐、東南亞等全球多個國家和地區的線上線下全渠道初步銷售數據；追覓科技內部統計；未經審計。

**100萬台：統計時間段：2023年5月至2024年5月；統計范圍：中國、美國、西南歐、東南亞等全球多個國家和地區線上線下全渠道銷售數據初步統計；追覓科技內部統計；未經審計。

關於追覓科技

追覓科技成立於2017年，專注於智能家用清潔電器，願景是通過科技賦能生活。請在Facebook、Instagram、YouTube上關注我們。欲了解更多信息，請訪問：https://global.dreametech.com/

SOURCE Dreame Technology