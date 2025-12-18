10周成交量突破10億美元，Byreal在Solana上重塑DeFi增長模式

新聞提供者Bybit
18 12月, 2025, 20:00 CST
阿聯酋迪拜2025年12月18日 /美通社/ -- 由Bybit孵化、基於Solana生態構建的去中心化交易所(DEX)Byreal再次證明，真實資產與真實流動性可以在鏈上實現可持續增長。該混合型DEX於12月13日宣布，自2025年10月初主網上線以來，僅用10周時間，平台累計交易額已突破10億美元，達成重要裡程碑。
這一成就充分驗證了Byreal將中心化交易所級流動性與去中心化金融(DeFi)透明性相結合的獨特發展路徑。自上線以來，該平台持續證明：現實資產與真實流動性完全能在鏈上環境中蓬勃發展。
Byreal創始人Emily Bao表示：「Solana生態的發展速度非常快，但即便如此，這樣的成績依然超出了我兩個月前的想象。我為這支小而精的團隊能夠真正做出有價值的產品感到自豪，也衷心感謝選擇與我們共同成長的用戶。」
Byreal的多項核心指標表明其在Solana生態系統中的增長勢頭十分強勁：
——主網上線72天累計交易量達10.7億美元，總鎖倉價值達1088萬美元，並在30日營收、30日手續費等指標上穩居Solana DEX前十。
——在XAUt0–USDT交易對中，構建了Solana上最深的流動性層
——率先在Solana DEX生態推出Copy Farming（跟投挖礦）功能
——全平台累計18000多個跟投倉位
——與40多家戰略伙伴完成集成，覆蓋RWA、AI、DeFi與基礎設施領域
——支持40多種可交易資產，其中包括代幣化黃金、股票等高質量RWA資產
根據DefiLlama數據，Byreal已穩居Solana DEX生態的第一梯隊，在手續費、交易量和收入等核心維度表現突出。
Byreal於2025年6月30日上線測試網，並於10月初正式部署主網，已取得快速增長。平台始終堅持精選高質量資產、提供機構級交易基礎設施，同時保持DeFi的開放性與可組合性。
了解更多信息，請訪問https://www.byreal.io
#Bybit / #CryptoArk / #Byreal
關於Bybit
Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
更多關於Bybit的詳情，請訪問Bybit Press
媒體垂詢，請聯系：[email protected]
了解最新動態，請關注Bybit社區和社交媒體
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
SOURCE Bybit
分享這篇文章