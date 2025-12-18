10周成交量突破10億美元，Byreal在Solana上重塑DeFi增長模式

Byreal創始人Emily Bao表示：「Solana生態的發展速度非常快，但即便如此，這樣的成績依然超出了我兩個月前的想象。我為這支小而精的團隊能夠真正做出有價值的產品感到自豪，也衷心感謝選擇與我們共同成長的用戶。」

Byreal的多項核心指標表明其在Solana生態系統中的增長勢頭十分強勁：

——主網上線72天累計交易量達10.7億美元，總鎖倉價值達1088萬美元，並在30日營收、30日手續費等指標上穩居Solana DEX前十。

——在XAUt0–USDT交易對中，構建了Solana上最深的流動性層

——率先在Solana DEX生態推出Copy Farming（跟投挖礦）功能

——全平台累計18000多個跟投倉位

——與40多家戰略伙伴完成集成，覆蓋RWA、AI、DeFi與基礎設施領域

——支持40多種可交易資產，其中包括代幣化黃金、股票等高質量RWA資產

根據DefiLlama數據，Byreal已穩居Solana DEX生態的第一梯隊，在手續費、交易量和收入等核心維度表現突出。

Byreal於2025年6月30日上線測試網，並於10月初正式部署主網，已取得快速增長。平台始終堅持精選高質量資產、提供機構級交易基礎設施，同時保持DeFi的開放性與可組合性。

關於Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

