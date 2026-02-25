在Bybit交易或質押USDC：80萬USDC大獎等你來拿

即日起至2026年3月6日，符合條件的Bybit用戶可註冊參與活動，開始賺取團隊獎勵，並根據自己偏好的USDC策略，靈活參與獎金池分配。

活動機制：交易 vs. 質押

報名後，參與者加入以下兩個團隊，每個團隊都有專屬的獎金池份額：

交易隊： 報名成員可通過交易USDC累積交易積分，每交易500 USDC可獲1個交易積分。

報名成員可通過交易USDC累積交易積分，每交易500 USDC可獲1個交易積分。 質押隊：質押隊玩家通過Bybit的定存產品（21天期）或MNT/USDC Alpha Farming池，質押USDC來賺取質押積分，每質押100 USDC可獲1個質押積分。

積分積累越多，可解鎖的獎金池份額比例就越大。質押USDC還可為用戶提供6%的固定年化收益率。參與者亦可同時參與兩項活動，從兩個團隊的獎金池中賺取獎勵。

USDC已成為全球穩定幣市場的基石。該幣種由Circle發行，並以美元為準備金全額支撐，兼具法幣的穩定性與區塊鏈的速度及透明度，成為尋求可靠價值存儲、活躍交易以及無需承擔傳統加密資產波動性即可獲得被動收益的交易者和機構的信任之選。

Bybit的USDC活動將充分展示USDC的多功能性，同時彰顯Bybit始終致力於打造滿足用戶需求產品的堅定承諾。

活動適用條款和條件。有關參與規則、資格要求和限制的詳細信息，用戶可直接訪問活動頁面。

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

