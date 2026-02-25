Bybit推出100萬美元積分膨脹賽 x TMGP 2026 系列賽 1，加密貨幣市場再現活躍態勢

符合條件的Bybit用戶在Bybit應用程序上成功註冊後，可解鎖三條獲勝路徑：

每週排行榜： 共四輪，每輪獎池高達7萬USDT

共四輪，每輪獎池高達7萬USDT 總排行榜： 累積獎池達73萬USDT，榜首可 獨 獲8萬USDT

累積獎池達73萬USDT，榜首可 獲8萬USDT 任務與抽獎：每日參與即有機會贏取最高200 XPL的抽獎獎勵

參賽者根據在Bybit上現貨和期貨交易非零手續費交易對的交易量，來賺取積分。在每週的比賽中，他們還可以通過交易每週在活動頁面上公佈的「膨脹代幣」獲得額外助力。

在市場充滿不確定性的時期，Bybit為各大主流交易對提供深度流動性，支持多樣化交易策略，並提供統一的賬戶系統，簡化跨保證金交易流程。

活動條款與條件適用。有關參與規則、資格要求和限制的詳細信息，用戶可訪問： Boost Battle x TMGP 2026 Series 1：每日交易，瓜分100萬USDT獎池！

