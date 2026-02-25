Bybit推出100萬美元積分膨脹賽 x TMGP 2026 系列賽 1，加密貨幣市場再現活躍態勢

新聞提供者Bybit
阿聯酋迪拜2026年2月25日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit宣佈推出積分膨脹賽 x TMGP 2026 系列賽 1（Boost Battle x Trade Master Champs 2026 Series 1）。即日起至2026年3月15日，交易者將有機會贏取總計100萬USDT的獎池。
這場為期一個月的積分膨脹賽 x 交易精英年度大師賽 （簡稱「TMGP」）2026 系列賽 1是Bybit的獨家賽事。當前市場情緒與交易量波動不定，交易者紛紛湧向兼具強大基礎設施與豐厚激勵措施的平台。上一屆Bybit TMGP大賽在八周內創下超1000億美元的交易量，足見Bybit高產交易者們的參與熱情。
符合條件的Bybit用戶在Bybit應用程序上成功註冊後，可解鎖三條獲勝路徑：
- 每週排行榜：共四輪，每輪獎池高達7萬USDT
- 總排行榜：累積獎池達73萬USDT，榜首可獨獲8萬USDT
- 任務與抽獎：每日參與即有機會贏取最高200 XPL的抽獎獎勵
參賽者根據在Bybit上現貨和期貨交易非零手續費交易對的交易量，來賺取積分。在每週的比賽中，他們還可以通過交易每週在活動頁面上公佈的「膨脹代幣」獲得額外助力。
在市場充滿不確定性的時期，Bybit為各大主流交易對提供深度流動性，支持多樣化交易策略，並提供統一的賬戶系統，簡化跨保證金交易流程。
活動條款與條件適用。有關參與規則、資格要求和限制的詳細信息，用戶可訪問：Boost Battle x TMGP 2026 Series 1：每日交易，瓜分100萬USDT獎池！
關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit致力於為每個人打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
