華盛証券「10免」基建債認購優惠最後一天！新客獎賞價值高達1500元

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【條款及細則】

「全新客戶」定義：

未曾擁有任何華盛資本証券有限公司(「華盛証券」)投資戶口之客戶。



「開戶」定義：

於華盛証券開立投資賬戶。

關於華盛証券

華盛証券是香港持牌券商（中央編號：AUL711），持有由香港證券及期貨事務監察委員會授予的第一、二、四、五、九類受規管活動的牌照，致力為用户提供全程線上化的港股、美股、A股等投資服務。通過華盛証券投資者可以交易包括股票、基金、債券、衍生品等多種類型的金融產品，並可免費使用數倉分析、形態選股、條件單等專業級的輔助交易工具，同時可享受極速線上開户、統一購買力等服務。

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