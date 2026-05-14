INCUBASE Arena成立兩週年 見證全球動漫經濟持續成長

自創立以來，INCUBASE Arena Hong Kong 已舉辦 11 個人氣 IP 主題展覽，並帶來超過 40 場期間限定快閃店及活動，連同周邊精品店 INCUShop，累計吸引超過 30 萬人次參與。這不但反映觀眾對動漫內容的持續熱情，同時亦展現動漫及 IP 體驗在香港日漸提升的文化與商業影響力。

透過沉浸式體驗建立情感連結

早前圓滿結束的「幪面超人古迦 25 週年展覽」，正正體現 INCUBASE Studio 的體驗式策展理念。展覽忠實重現日本展覽中的特攝作品經典場景，同時加入香港地區限定收藏及互動元素，帶來更深度的沉浸式體驗與情感共鳴。

展覽中的互動收藏設計包括 14 款實體門票、12 款入場明信片、香港限定周邊商品、主題報紙機、拍貼機、角色卡及收藏貼紙等，將展覽延伸至以收藏與互動為核心的體驗，讓粉絲的參與感延續至展覽之外。

展覽期間亦舉辦了 4 場古迦見面會，以及特別限定導賞團，邀請知名動漫 YouTuber 現場導覽及分享，深入講解《幪面超人古迦》的世界觀與經典設定，進一步體現 INCUBASE Arena 作為粉絲共同投入故事與交流熱情的體驗空間。

即將登場的「Lines of EVANGELION新世紀福音戰士展：線」展覽將於 5 月 23 日至 7 月 12 日舉行，自公布以來已引發廣泛期待，再次反映市場對經典動漫動漫 IP 沉浸式體驗的持續吸引力。

超越展覽：動漫經濟中的文化空間

INCUBASE Studio 創辦人及行政總裁葉宜昌（Sion Yip）表示：「我們一直希望創造的，是超越傳統展覽、讓人真正走進去的體驗。作為動漫文化與體驗平台，INCUBASE Arena 希望持續為粉絲提供更多與喜愛 IP 連結的機會，讓每一次到訪都成為難忘的經歷。」

INCUBASE Arena 結合展覽、零售體驗及社群活動，打造一個讓動漫文化能夠被親身感受、分享與投入的文化體驗基地。隨著動漫在串流平台、社交媒體，以及線下體驗需求增加的推動下，逐漸發展成主流文化與生活方式的一部分，觀眾亦越來越追求與喜愛 IP 之間更真實的連結。

透過結合全球人氣 IP 與本地化沉浸式體驗，INCUBASE Arena 正反映動漫經濟的演變，讓粉絲文化從單純觀看，轉化為更主動的參與及身份認同。

走向全球舞台

在香港地區成功基礎上，INCUBASE Studio 已將 INCUBASE Arena 拓展至吉隆坡及台北，並計劃進一步擴展至韓國、泰國，以及歐洲及美國市場。這一擴展反映一個清晰現象：動漫 IP 所帶來的情感連結不受地域限制，全球粉絲均對沉浸式及社群導向的展覽體驗有強烈需求，持續渴望能夠走進故事之中的機會。

踏入第三年，INCUBASE Arena 將繼續創造更多融合故事、設計與社群互動的體驗，在全球對 IP 沉浸式體驗需求不斷上升的趨勢下，助力 INCUBASE Studio 持續推動動漫文化與體驗經濟的發展。

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SOURCE INCUBASE Studio