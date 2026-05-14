INCUBASE Arena成立兩週年 見證全球動漫經濟持續成長

新聞提供者

INCUBASE Studio

14 5月, 2026, 17:24 CST

香港2026年5月14日 /美通社/ -- INCUBASE Studio 旗下動漫文化體驗基地品牌 INCUBASE Arena 成立兩週年。自首個據點於香港開幕以來，INCUBASE Arena 發展成連結展覽、零售與社群體驗的動漫文化平台，並已拓展至吉隆坡及台北，持續擴展其在區域內的文化影響力。

位於旺角的 INCUBASE Arena Hong Kong 為一個兩層動漫文化體驗空間，已成為本地動漫迷熟悉的聚腳地，吸引持續回訪，並凝聚出圍繞動漫文化體驗的活躍社群。

INCUBASE Arena Hong Kong 舉行的「幪面超人古迦 25 週年展覽」忠實重現日本展覽中的特攝作品經典場景，吸引大量粉絲入場並廣受好評。
INCUBASE Arena Hong Kong 舉行的「幪面超人古迦 25 週年展覽」忠實重現日本展覽中的特攝作品經典場景，吸引大量粉絲入場並廣受好評。

自創立以來，INCUBASE Arena Hong Kong 已舉辦 11 個人氣 IP 主題展覽，並帶來超過 40 場期間限定快閃店及活動，連同周邊精品店 INCUShop，累計吸引超過 30 萬人次參與。這不但反映觀眾對動漫內容的持續熱情，同時亦展現動漫及 IP 體驗在香港日漸提升的文化與商業影響力。

透過沉浸式體驗建立情感連結

早前圓滿結束的「幪面超人古迦 25 週年展覽」，正正體現 INCUBASE Studio 的體驗式策展理念。展覽忠實重現日本展覽中的特攝作品經典場景，同時加入香港地區限定收藏及互動元素，帶來更深度的沉浸式體驗與情感共鳴。

展覽中的互動收藏設計包括 14 款實體門票、12 款入場明信片、香港限定周邊商品、主題報紙機、拍貼機、角色卡及收藏貼紙等，將展覽延伸至以收藏與互動為核心的體驗，讓粉絲的參與感延續至展覽之外。

展覽期間亦舉辦了 4 場古迦見面會，以及特別限定導賞團，邀請知名動漫 YouTuber 現場導覽及分享，深入講解《幪面超人古迦》的世界觀與經典設定，進一步體現 INCUBASE Arena 作為粉絲共同投入故事與交流熱情的體驗空間。

即將登場的「Lines of EVANGELION新世紀福音戰士展：線」展覽將於 5 月 23 日至 7 月 12 日舉行，自公布以來已引發廣泛期待，再次反映市場對經典動漫動漫 IP 沉浸式體驗的持續吸引力。

超越展覽：動漫經濟中的文化空間

INCUBASE Studio 創辦人及行政總裁葉宜昌（Sion Yip表示：「我們一直希望創造的，是超越傳統展覽、讓人真正走進去的體驗。作為動漫文化與體驗平台，INCUBASE Arena 希望持續為粉絲提供更多與喜愛 IP 連結的機會，讓每一次到訪都成為難忘的經歷。」

INCUBASE Arena 結合展覽、零售體驗及社群活動，打造一個讓動漫文化能夠被親身感受、分享與投入的文化體驗基地。隨著動漫在串流平台、社交媒體，以及線下體驗需求增加的推動下，逐漸發展成主流文化與生活方式的一部分，觀眾亦越來越追求與喜愛 IP 之間更真實的連結。

透過結合全球人氣 IP 與本地化沉浸式體驗，INCUBASE Arena 正反映動漫經濟的演變，讓粉絲文化從單純觀看，轉化為更主動的參與及身份認同。

走向全球舞台

在香港地區成功基礎上，INCUBASE Studio 已將 INCUBASE Arena 拓展至吉隆坡及台北，並計劃進一步擴展至韓國、泰國，以及歐洲及美國市場。這一擴展反映一個清晰現象：動漫 IP 所帶來的情感連結不受地域限制，全球粉絲均對沉浸式及社群導向的展覽體驗有強烈需求，持續渴望能夠走進故事之中的機會。

踏入第三年，INCUBASE Arena 將繼續創造更多融合故事、設計與社群互動的體驗，在全球對 IP 沉浸式體驗需求不斷上升的趨勢下，助力 INCUBASE Studio 持續推動動漫文化與體驗經濟的發展。

www.incubasestudio.com

SOURCE INCUBASE Studio

來自同一來源

INCUBASE Studio 進軍韓國濟州打造最大規模 INCUBASE Arena 開創動漫文化體驗新地標

INCUBASE Studio 進軍韓國濟州打造最大規模 INCUBASE Arena 開創動漫文化體驗新地標

INCUBASE Studio 宣布透過與韓國上市媒體科技公司 Dotmill 建立策略合作關係，正式進入韓國市場，並在濟洲開設 INCUBASE Arena Jeju。該動漫文化體驗基地預計今年開幕，將成為目前全球規模最大的 INCUBASE...
當動漫成為城市文化：粉絲經濟與體驗空間的新機遇

當動漫成為城市文化：粉絲經濟與體驗空間的新機遇

在亞洲成長的一代人，幾乎都與動漫文化有過長時間的相處。對香港而言，動漫既不是陌生事物，也從來不是小眾興趣。從電視動畫、漫畫書店，到每年吸引大量人潮的動漫活動，它早已存在於不同世代的集體記憶之中。然而長期以來，動漫仍常被視為一種「次文化」——...
此來源更多新聞稿

探索

遊樂場和旅遊景點

遊樂場和旅遊景點

旅遊

旅遊

旅遊

旅遊

娛樂

娛樂

相關題材的新聞稿