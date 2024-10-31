汽車之家連續12年獲評「中國互聯網綜合實力百強企業」

香港2024年10月31日 /美通社/ -- 近日，中國互聯網協會正式發布《中國互聯網企業綜合實力指數（2024）》報告，同時公布2024年中國互聯網綜合實力前百家企業。汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM；港交所代號：2518）作為國內領先的汽車互聯網一站式服務平台，在企業規模、創新能力、社會責任等多個考核指標中表現優異，連續第12年入選百強榜單，位列第25位，較去年提升3個名次。入選該榜單的互聯網企業還包括拼多多、抖音、支付寶、淘寶、微信、百度、快手等。

自2013年以來，中國互聯網協會已連續12年開展中國互聯網企業綜合實力指數研究，并獲得了業界、政府部門以及各級媒體的廣泛關註和認可。中國互聯網協會副秘書長裴瑋表示，2024年中國互聯網成長型企業發展主要呈現出業務規模高速擴張、研發力度加大傾斜、業務形態豐富多元等特征。今年，該報告進一步完善綜合實力企業評價指標體系，新增企業信用維度及軟件著作權數量等5個指標，評估標準擴大至7大維度、19類核心指標，更加全面呈現企業綜合實力，更加準確反映和呈現企業的整體水平和優勢。

作爲此次入選百强榜單的優秀企業，成立19年來，汽車之家堅持「以用戶為初心」，致力於為消費者提供一站式的看車、買車、用車、換車服務。在歷經媒體化、平台化、智能化的轉型後，汽車之家積極攜手中國平安及各類合作夥伴，構建起線上與線下相結合的一站式服務生態，為消費者提供省心、省時、又省錢的便捷汽車消費服務體驗，幫助商業合作夥伴提升成交轉化。

2024年，「以舊換新」成為政府推動汽車產業高質量發展的重要工作之一。汽車之家積極響應政策號召，充分發揮平台優勢，通過開設以舊換新專題頻道，宣傳相關政策，不斷激發和開拓汽車市場的消費潛力。與此同時，汽車之家還創新利用線上+線下相結合的方式，線上打造原創、創作者以及論壇車主內容生態組合拳，全方位的服務用戶選買玩；線下與平安車主生態融合，憑借百城車展實現多觸點促成交，通過空間站和衛星店搭建 「人貨場」 生態閉環新格局，切實助力汽車以舊換新政策的落地實施，促進中國汽車消費市場的健康發展。

連續多年入選中國互聯網百強企業，是對汽車之家綜合實力的充分認可和肯定。接下來，汽車之家將繼續秉承創新驅動發展的理念，深化技術創新與內容建設，進一步提升用戶體驗。同時，將進一步加強與產業鏈上下遊企業的合作，深度推動生態化戰略落地，共同推動汽車行業的數字化轉型，引領汽車消費新趨勢。

關於汽車之家

汽車之家（紐約證券交易所股票代碼：ATHM； 港交所代號：2518）是中國領先的汽車消費者線上服務平台。QuestMobile數據顯示，汽車之家2024年6月移動端日均用戶量達到6,791萬，較2023年同期增長8.3%。公司使命旨在提升中國汽車消費者的購車及用車體驗。汽車之家為汽車消費者提供原創內容（OGC）、專業創作內容（PGC）、用戶創作內容（UGC）、AI創作內容、全面的汽車車型庫以及廣泛的汽車發佈資訊，涵蓋整個購車及用車周期。由於能夠接觸到龐大且活躍的汽車消費者用戶群，汽車之家已成為汽車製造商及經銷商推廣廣告活動的首選平台。此外，本公司的經銷商訂閱及廣告服務讓經銷商能夠通過汽車之家的平台營銷其庫存及服務，將其實體展廳擴展至中國數百萬潛在網絡用戶，並獲得銷售線索。本公司提供銷售線索、數據分析及營銷服務，以協助汽車製造商及經銷商提高效率及促成交易。汽車之家運營其「車商城」，一個全功能線上交易平台，助力汽車製造商及經銷商促進交易。此外，本公司亦透過其網站及移動應用程式提供其他增值服務，包括汽車金融、汽車保險、二手車交易及售後服務。

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SOURCE 汽車之家