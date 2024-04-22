第135屆廣交會工匠精神拓寬出行思路 鑄就卓越用車體驗

廣州2024年4月22日 /美通社/ -- 4月15日，全球矚目的第135屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」或「廣交會」）在中國廣州火爆開幕，第一期線下展吸引了大量採購商，盛況空前。其中，汽車及兩輪車板塊無疑成為展會現場的焦點之一。憑借各類品質優、性能強、細節精的車輛及配件產品，優質參展商們向全球買家展示了中國工匠精神所造就的卓越用車體驗，喚活國際市場新需求。

憑借小越野、大越野、小型公路賽車和四輪全地形車四大類產品，浙江華洋賽車股份有限公司已經成為越野摩托車行業的領導者。由於其卓越的質量和可靠性，多年被選為國家級賽事的指定用車。此次華洋賽車在廣交會展出的亮點產品是KAYO運動型四輪全地形車，配備四沖程的強動力發動機、高強度抓地力設計與精心調校的減震系統，能輕鬆應對陡坡、戈壁等嚴苛路況與多種地形，在為駕駛者帶來腎上腺素飆升的酣暢感之餘，也將呈現更舒適、安心的駕駛享受。了解更多信息，請訪問展商主頁https://goo.su/Vz7c。