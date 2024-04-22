第135屆廣交會工匠精神拓寬出行思路 鑄就卓越用車體驗

22 4月, 2024, 11:06 CST
廣州2024年4月22日 /美通社/ -- 4月15日，全球矚目的第135屆中國進出口商品交易會（簡稱「廣交會」或「廣交會」）在中國廣州火爆開幕，第一期線下展吸引了大量採購商，盛況空前。其中，汽車及兩輪車板塊無疑成為展會現場的焦點之一。憑借各類品質優、性能強、細節精的車輛及配件產品，優質參展商們向全球買家展示了中國工匠精神所造就的卓越用車體驗，喚活國際市場新需求。
憑借小越野、大越野、小型公路賽車和四輪全地形車四大類產品，浙江華洋賽車股份有限公司已經成為越野摩托車行業的領導者。由於其卓越的質量和可靠性，多年被選為國家級賽事的指定用車。此次華洋賽車在廣交會展出的亮點產品是KAYO運動型四輪全地形車，配備四沖程的強動力發動機、高強度抓地力設計與精心調校的減震系統，能輕鬆應對陡坡、戈壁等嚴苛路況與多種地形，在為駕駛者帶來腎上腺素飆升的酣暢感之餘，也將呈現更舒適、安心的駕駛享受。了解更多信息，請訪問展商主頁https://goo.su/Vz7c。
浙江歐凱智行車業股份有限公司展出了旗下新品歐凱城市通勤智能滑板車ES40。該滑板車最高時速可達24英里/小時，一次充電續航高達70KM。無論是工作通勤，還是小長假出行，都能保障使用者出行無憂。該產品的前液壓懸掛系統和可調式後減震器，更能為駕駛者帶來平穩、舒適的用車體驗。點擊https://goo.su/Lac5r了解更多信息。
江西瑞一韻承科技有限公司在本屆廣交會展出了輕量化鋁合金輪毂，在提供支撑作用、傳遞動力、減小噪音顛簸等方面起到良好作用，是成就卓越用車體驗的基本要素。該產品採用鋁合金輪毂旋壓工藝，不僅有效減輕車輛重量，還可提高燃油效率及新能源汽車的續航里程；同時，還可增強車輛操控性，延長汽車發動機的使用壽命。更多詳情請訪問 https://goo.su/zKkzVT。
第135屆廣交會已盛大啟幕，各類優質企業、頂尖產品集結中國廣州。全球買家在此探索合作機會，共創貿易佳績。有關本屆廣交會的更多信息或註冊詳情，請訪問 https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE Canton Fair
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