Kepiawaian Teknik Produksi Kendaraan Inovatif Tingkatkan Pengalaman Berkendara di Ajang Canton Fair Ke-135

Menawarkan berbagai jenis produk, termasuk Pit Bikes, Dirt Bikes, Mini GPs, dan All-terrain Vehicles (ATVs), Zhejiang Kayo Motor Co., Ltd. telah menjadi pemimpin industri sepeda motor off-road. Produk-produk buatan KAYO juga terpilih sebagai kendaraan resmi dalam ajang balapan nasional berkat kualitas dan reliabilitas terbaik. Di Canton Fair, KAYO memamerkan ATV sporty dengan mesin four-stroke yang bertenaga, desain grip yang canggih, serta sistem suspensi yang dikalibrasi dengan cermat. Maka, ATV ini ideal menghadapi medan yang penuh tantangan seperti tanjakan tajam dan gurun pasir. ATV ini tidak hanya menjanjikan pengalaman berkendara yang penuh adrenalin, namun juga kenyamanan dan keselamatan berkendara. Informasi lebih lanjut tersedia di https://goo.su/Vz7c.

Menghadirkan inovasi dalam solusi urban commuting, Zhejiang Okai Vehicle Co.,Ltd. mempersembahkan skuter listrik pintar OKAI NEON Ultra ES40. Dengan kecepatan maksimum 24 mil per jam, serta jarak tempuh hingga 70 km dalam satu kali siklus pengecasan, skuter listrik ini memastikan pengalaman berkendara yang bebas gangguan, baik untuk bepergian setiap hari atau berkendara ketika liburan. Berkat sistem suspensi hidraulis dan peredam kejut bagian belakang yang dapat diatur, skuter listrik ini menawarkan pengalaman berkendara yang menyenangkan di tengah kehidupan urban yang dinamis. Informasi lebih lanjut: https://goo.su/Lac5r

Jiangxi Rayone Wheels Technology Company Limited memamerkan berbagai velg aluminium berbobot ringan yang berperan penting mendukung struktur kendaraan sekaligus mengurangi kebisingan dari jalan raya—unsur mendasar di balik pengalaman berkendara terbaik. Proses putaran pada velg aluminium ini tidak sekadar mengurangi bobot kendaraan, melainkan juga meningkatkan efisiensi bahan bakar atau jarak tempuh mobil listrik, sekaligus mengoptimalkan pengendalian mobil sehingga memperpanjang masa pakai mesin. Informasi lebih lanjut: https://goo.su/zKkzVT

Sesi pembukaan Canton Fair Ke-135 kembali menjadi perkembangan penting, dan banyak perusahaan bermutu tinggi telah berkumpul di Guangzhou, serta menanti kehadiran pihak pembeli yang ingin menjajaki peluang kerja sama demi mewujudkan kesuksesan bisnis. Informasi lebih lanjut tentang Canton Fair Ke-135 atau rincian registrasi: https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.

SOURCE Canton Fair