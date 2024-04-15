第135屆廣交會重磅啟幕，亮點升級助企拓全球商機

新質生產力成第135屆廣交會亮點標籤，引領電子家電領域新革命

已火爆拉開帷幕的第135屆廣交會一期線下展中，新質生產力成為核心亮點。超3100名以先進生產力和優質為關鍵詞的創新企業集結現場，向世界釋放新質生產力賦能下的行業新「磁力」。電子家電板塊中的各大展區表現最為搶眼，展示著因新科技、新模式煥發出的磅礡生產力。...