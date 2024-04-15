第135屆廣交會重磅啟幕，亮點升級助企拓全球商機

廣交會
15 4月, 2024, 20:42 CST
廣州2024年4月15日 /美通社/ -- 4月15日至5月5日，第135屆廣交會盛大啟幕，分3期舉行線下展，同時常態化運營線上平台。其中，線下展面積達155萬平方米，設55個展區，展位多達7.4萬個，吸引近2.9萬家參展企業。
本屆廣交會亮點頻現：
- 優化結構：線下展分別以「先進制造」「品質家居」「美好生活」為主題，培育新能源汽車及智慧出行、工業自動化及智能制造等新題材及「新三樣」相關展區。
- 發展新質生產力：展會吸引品牌企業2606家，國家級高新技術、專精特新小巨人等企業超5500家；新參展企業4300多家；展出新品超100萬件、綠色低碳產品超45萬件、自主知識產權產品超25萬件。
- 平台優化：展會共對47項線上平台功能進行了優化，如供采對接、即時溝通等。
- 強化實效：展會將舉辦超600場貿促活動，包括超300場新品首發活動、210「貿易之橋」活動。圍繞產業高質量發展、新渠道新模式賦能高質量出海，舉辦10余場行業活動。
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SOURCE 廣交會
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