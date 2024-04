135. Canton Fair mit optimierter Struktur und verbesserten globalen Handelsmöglichkeiten eröffnet

GUANGZHOU, China, 15. April 2024 /PRNewswire/ -- Die 135. China Import and Export Fair („Canton Fair" oder „die Messe") wurde offiziell am 15. April eröffnet und dauert bis zum 5. Mai. Die in drei Phasen organisierte Messe bietet sowohl Ausstellungen vor Ort als auch eine ganzjährig betriebene Online-Plattform. Auf einer Fläche von 1,55 Millionen Quadratmetern mit 55 Ausstellungsbereichen verfügt die Messe über rund 74.000 Stände, an denen 29.000 Unternehmen ausstellen.

Die 135. Canton Fair legt den Schwerpunkt auf eine optimierte Struktur, Qualitätsverbesserung und einen verbesserten Service mit detaillierten Maßnahmen, um eine umfassendere und funktionell integrierte Handelsplattform für globale Händler zu bieten.

Optimierte Ausstellungsthemen : Die drei Phasen vor Ort sind den Themen „ Fertigung ", „ Hochwertiges Wohnen " und „ Wunderschönes Leben " gewidmet. Verstärkte Anstrengungen wurden unternommen, um neue Themen wie Fahrzeuge mit neuer Energie & Intelligente Mobilität sowie Industrielle Automation & Intelligente Fertigung und auch Themen im Zusammenhang mit Chinas „New Three"-Exporten zu fördern.

: Die drei Phasen vor Ort sind den Themen „ ", „ " und „ " gewidmet. Verstärkte Anstrengungen wurden unternommen, um neue Themen wie Fahrzeuge mit neuer Energie & Intelligente Mobilität sowie Industrielle Automation & Intelligente Fertigung und auch Themen im Zusammenhang mit Chinas „New Three"-Exporten zu fördern. Neue Produktivkräfte werden gefördert : An der 135. Ausgabe der Canton Fair nehmen 2.606 Markenunternehmen teil, mit einer bemerkenswerten Präsenz von über 5.500 Unternehmen, die für Hightech auf nationaler Ebene, herausragende Produktionsleistungen und spezialisierte, innovative Fähigkeiten ausgezeichnet wurden, eine Steigerung um 20 % gegenüber der letzten Messe. Die Veranstaltung begrüßt über 4.300 neue Aussteller. Es wird erwartet, dass auf der Messe mehr als eine Million neuer Produkte ausgestellt werden, von denen mehr als 450.000 umweltfreundlich und kohlenstoffarm sind und mehr als 250.000 mit unabhängigen Schutzrechten versehen sind.

: An der 135. Ausgabe der Canton Fair nehmen 2.606 Markenunternehmen teil, mit einer bemerkenswerten Präsenz von über 5.500 Unternehmen, die für Hightech auf nationaler Ebene, herausragende Produktionsleistungen und spezialisierte, innovative Fähigkeiten ausgezeichnet wurden, eine Steigerung um 20 % gegenüber der letzten Messe. Die Veranstaltung begrüßt über 4.300 neue Aussteller. Es wird erwartet, dass auf der Messe mehr als eine Million neuer Produkte ausgestellt werden, von denen mehr als 450.000 umweltfreundlich und kohlenstoffarm sind und mehr als 250.000 mit unabhängigen Schutzrechten versehen sind. Online-Plattform-Funktionen optimiert : Die derzeitige Kanton-Messe hat 47 Funktionen der Online-Plattform optimiert, wie z. B. die Funktion zur Zusammenführung von Anbietern und Käufern, Instant Messaging und Plattform-Service-Funktionen, um die Unterstützung für nahtlose und präzise Verbindungen zwischen Anbietern und Käufern zu verbessern.

: Die derzeitige Kanton-Messe hat 47 Funktionen der Online-Plattform optimiert, wie z. B. die Funktion zur Zusammenführung von Anbietern und Käufern, Instant Messaging und Plattform-Service-Funktionen, um die Unterstützung für nahtlose und präzise Verbindungen zwischen Anbietern und Käufern zu verbessern. Wirksamkeit von Handelsförderungsmaßnahmen erhöht: Für diese Session sind über 600 Veranstaltungen zur Handelsförderung geplant, darunter mehr als 300 Veranstaltungen zur Vorstellung neuer Produkte, 210 Veranstaltungen zur Förderung der Trade Bridge und globale Matchmaking-Veranstaltungen. Darüber hinaus befassen sich mehr als 10 branchenorientierte Veranstaltungen mit der Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Industrie sowie mit der Stärkung von Exportstrategien durch neue Kanäle und Modelle, die Unternehmen bei der Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten ganzheitlich unterstützen sollen.

Die 135. Kantonsmesse ist mit großer Begeisterung angelaufen. Für aktuelle Informationen zu dieser Session der Canton Fair melden Sie sich bitte unter https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16 an.