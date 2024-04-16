第135屆廣交會展示前沿五金工具產品，向全球展示行業創新成果

16 4月, 2024, 22:11 CST
廣州2024年4月16日 /美通社/ -- 在4月15日至19日的第135屆廣交會一期線下展上，五金工具板塊各大展區熱鬧非凡，超2,800家優質展商亮相展會現場，直擊國際市場需求，向世界展示中國五金工具領域的發展新成果。
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SOURCE 廣交會
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