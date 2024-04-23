兼備東方神韻與自然美學的柳編制品，盡在第135屆廣交會

第135屆廣交會展示革命性家居創新

4月23日，為期5天的第135屆廣交會二期線下展，在萬眾期待中火爆開幕，聚焦家庭用品、禮品及裝飾品、建材及傢俱三大板塊，開啟新一輪貿易盛事。其中，傢俱展區優質企業憑借集成新設計、新科技的頂尖產品，為全球買家描繪了品質家居新畫卷。...