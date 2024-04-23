兼備東方神韻與自然美學的柳編制品，盡在第135屆廣交會

23 4月, 2024, 17:29 CST
廣州2024年4月23日 /美通社/ -- 為助力中國傳統手工藝產品走向全球，第135屆廣交會於二期線下展開設編織及籐鐵工藝品展區，以一眾凝聚匠心精神的優質產品，向全球買家展示柳編制品之中所蘊藏的中國文化風韻與自然美學。
被列入國家級非物質文化遺產名錄的臨沭柳編，擁有著悠久的歷史。以臨沭晴朗工藝品有限公司為代表的當地企業，專注於這一傳統技藝的傳承與發揚，不斷創新研發種類多樣的柳編產品。其中，柳編家居收納籃采用天然杞柳純手工編織而成，用枝條的天然本色成就產品環保、耐用、時尚的特點。曾在米蘭時裝秀成為焦點的柳布結合手提籃，則改變了傳統編織觀念的前衛設計，詮釋著東方風韻與國際潮流的融合。了解更多產品，請點擊https://goo.su/uSQPNt。
同樣被列入國家級非物質文化遺產名錄的曹縣柳編，也憑借曹縣達旺工藝品有限公司在廣交會中的亮眼表現而備受矚目。達旺專注鐵藝與柳編技藝的創新融合與研發，他們的籐編鐵藝玄關桌外觀簡約新穎，具備透氣性強、承重力強、結構穩定等優勢。其桌體的隔斷式設計，更與國際消費趨勢相契合，可為使用者帶來整潔有序的收納體驗。點擊https://goo.su/sVdRj獲取更多臻品。
臨沂陸祥工藝品有限公司也充分發揮身處杞柳之鄉的地緣優勢，持續推進產品創新，研發出了種類達上千種且花色多樣的柳編制品。此次陸祥在廣交會上展出的柳制燈籠，由純手工編織而成，尺寸多樣。其采用的鏤空設計使燈籠更富典雅精致的美感，可滿足家居、庭院，以及各類公共場所的不同裝飾需求。獲悉更多資訊，請點擊https://goo.su/6nBZs。
第135屆廣交會中的柳編制品，不僅詮釋著東方神韻，更展示著傳統手工藝踐行可持續發展理念和對潮流風尚的兼收並蓄，其內涵風韻正誠待全球買家探索挖掘。了解本屆廣交會最新資訊，敬請注冊https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16。
SOURCE 廣交會
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