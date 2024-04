Canton Fair Ke-135 Pamerkan Seni Kriya Dedalu yang Menarik, Memadukan Pesona Oriental dengan Tampilan Natural

Linshu Qinglang Arts & Crafts Co., Ltd., memopulerkan produk anyaman berbahan dedalu dari Linshu, Tiongkok, mengangkat sejarah panjang seputar teknik kriya yang tercantum sebagai warisan budaya tak benda Tiongkok. Perusahaan ini melestarikan dan mempromosikan seni kriya tersebut dengan melakukan inovasi berkelanjutan yang menghasilkan berbagai jenis produk kriya berbahan dedalu. Salah satunya, keranjang penyimpanan untuk rumah yang terbuat dari pohon dedalu Qi. Bahan-bahan natural dianyam dengan tangan untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, tahan lama, dan trendi. Produk willow fabric tote basket sukses menarik perhatian di ajang Milan Fashion Week berkat desain avant-garde yang memadukan pesona Timur dengan tren internasional. Informasi lebih lanjut tersedia di https://goo.su/uSQPNt.

Cao County Dawang Arts And Crafts Co., Ltd. memamerkan perpaduan inovatif dari seni kriya berbahan besi dengan teknik kerajinan dedalu. Produk unggulannya, Livingroom Rattan Weave Console Table with Iron Foot, tak hanya menampilkan desain menarik, namun juga memiliki sirkulasi udara yang baik, berkapasitas besar dan kuat, serta stabil. Desain kompartemen dari produk ini sesuai dengan tren konsumen internasional yang menginginkan solusi penyimpanan barang yang apik dan rapi. Informasi lebih lanjut tersedia di https://goo.su/sVdRj.

Linyi Luxiang Handicraft Co., Ltd., memanfaatkan daya saing geografis berkat lokasinya yang berada di kampung halaman Qi Willow, juga membuat perkembangan dari sisi inovasi produk dengan membuat ribuan varian produk kerajinan dedalu yang warna-warni. Perusahaan ini memamerkan Willow Lanterns yang dibuat dengan tangan dalam beragam ukuran, menampilkan desain hollow-out yang terlihat elegan dan menarik sehingga cocok sebagai dekorasi di rumah, taman, dan ruang publik, Informasi lebih lanjut tersedia di https://goo.su/6nBZs.

Koleksi produk tersebut tidak sekadar mengangkat pesona oriental, namun juga membuktikan bahwa seni kriya tradisional dapat memenuhi standar estetika kontemporer sekaligus mempertahankan aspek keberlanjutan. Maka, Canton Fair ke-135 mengajak pihak pembeli global untuk mengeksplorasi koleksi produk premium dan bermutu yang mencerminkan tradisi dan modernitas. Registrasi dapat dilakukan di: https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16

SOURCE Canton Fair