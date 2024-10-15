第136屆廣交會推出全新移動APP，旨在提升參會體驗

新聞提供者廣交會
15 10月, 2024, 13:38 CST
廣州2024年10月15日 /美通社/ -- 廣交會推出了一款新的移動APP，旨在提高參會的便利性和效率。此舉是主辦方致力於打造「永不落幕」和「引領市場」的廣交會的一部分。
該APP兼容iOS和安卓設備，集多項功能於一體，為參展商和采購商提供無縫體驗。作為廣交會的全能助手，該APP涵蓋行程規劃、參展商與產品檢索、即時通訊及供需配對等功能。用戶可依據個人日程和興趣愛好規劃參觀路線，實現高效、精准參與。其預登記功能支持用戶預先錄入個人信息，現場快速領取采購商證，省時提效。該APP的一大特色是能夠幫助用戶按照行業分類和關鍵詞迅速鎖定目標參展商和產品，為采購決策提供強有力的支持。此外，即時通訊功能可實現與參展商的實時溝通，方便咨詢產品信息和洽談合作意向。用戶還能通過該APP發布需求，吸引潛在參展商，進一步豐富展會上的交流機會。
第136屆廣交會10月15日開幕，旨在為全球采購商打造一個綜合性一站式貿易平台。本屆展會將匯聚眾多高品質、高性價比、值得信賴的產品。展會分三期舉辦，每期圍繞一個特定的主題：
- 先進制造：展示電子、家電、新能源汽車和工業自動化等領域的尖端技術和智能產品。
- 品質家居：展示各種各樣的建材、家具、家居用品和禮品裝飾品。
- 美好生活：展出健康休閒、玩具、孕嬰童以及時尚產品，滿足新興消費需求。
回顧第135屆廣交會的輝煌成就，共吸引了229個國家和地區的買家參與，線下與線上人數分別達到24.6萬和40.8萬。在此基礎上，第136屆廣交會勢必將產生更為深遠的影響。本屆展會展覽總面積達155萬平方米，歡迎全球買家前來探索琳琅滿目的展品。
欲了解更多信息或下載該APP，請訪問https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html
SOURCE 廣交會
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