第136屆廣交會推出全新移動APP，旨在提升參會體驗

廣州2024年10月15日 /美通社/ -- 廣交會推出了一款新的移動APP，旨在提高參會的便利性和效率。此舉是主辦方致力於打造「永不落幕」和「引領市場」的廣交會的一部分。

該APP兼容iOS和安卓設備，集多項功能於一體，為參展商和采購商提供無縫體驗。作為廣交會的全能助手，該APP涵蓋行程規劃、參展商與產品檢索、即時通訊及供需配對等功能。用戶可依據個人日程和興趣愛好規劃參觀路線，實現高效、精准參與。其預登記功能支持用戶預先錄入個人信息，現場快速領取采購商證，省時提效。該APP的一大特色是能夠幫助用戶按照行業分類和關鍵詞迅速鎖定目標參展商和產品，為采購決策提供強有力的支持。此外，即時通訊功能可實現與參展商的實時溝通，方便咨詢產品信息和洽談合作意向。用戶還能通過該APP發布需求，吸引潛在參展商，進一步豐富展會上的交流機會。