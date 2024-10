La Foire de Canton lance une nouvelle application mobile pour améliorer l'expérience des visiteurs avant la 136e édition

GUANGZHOU, Chine, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- La Foire de Canton a dévoilé une nouvelle application mobile conçue pour améliorer la commodité et l'efficacité de l'événement. Cette application s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'organisateur pour créer une foire de Canton tout au long de l'année et consolider sa position en tant que foire mondiale de premier plan.

L'application, compatible avec les appareils iOS et Android, intègre de multiples fonctionnalités pour offrir une expérience transparente aux exposants et aux acheteurs. L'application de la foire de Canton sert d'assistant intégral, offrant des fonctionnalités telles que la planification d'itinéraires, la recherche d'exposants et de produits, la messagerie instantanée et l'adéquation entre l'offre et la demande. Les utilisateurs peuvent planifier plus efficacement leur visite en fonction de leur emploi du temps et en ciblant leurs centres d'intérêt. L'application prend également en charge la pré-inscription. Les participants peuvent ainsi remplir leurs informations personnelles à l'avance et obtenir rapidement leur Badge d'acheteur sur place, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité. L'une des principales caractéristiques de l'application réside dans sa capacité à aider les utilisateurs à trouver rapidement les exposants et les produits qui les intéressent par le biais de catégories industrielles et de mots-clés, ce qui leur permet de prendre des décisions d'approvisionnement éclairées. En outre, ils peuvent communiquer en temps réel avec les exposants par le biais de la fonction de messagerie instantanée, ce qui facilite les demandes d'informations sur les produits et la négociation d'intentions de coopération. Les utilisateurs peuvent aussi envoyer des demandes pour attirer des exposants potentiels, ce qui améliore encore les possibilités de réseautage lors de la foire.

La 136e foire de Canton, qui ouvrira ses portes le 15 octobre, est conçue dans le but de servir de plateforme commerciale unique et complète pour les acheteurs du monde entier. Elle présentera une gamme étendue de produits de haute qualité, rentables et fiables. La foire est organisée en trois phases distinctes, chacune consacrée à un thème spécifique :

Fabrication avancée : présentant des technologies de pointe et des produits intelligents dans des secteurs tels que l'électronique, les appareils électroménagers, les véhicules à énergie nouvelle et l'automatisation industrielle.

présentant des technologies de pointe et des produits intelligents dans des secteurs tels que l'électronique, les appareils électroménagers, les véhicules à énergie nouvelle et l'automatisation industrielle. Qualité de vie à domicile : avec de nombreuses expositions de matériaux de construction, de meubles, d'articles électroménagers et de cadeaux décoratifs.

avec de nombreuses expositions de matériaux de construction, de meubles, d'articles électroménagers et de cadeaux décoratifs. Beauté de la vie : propose des produits de santé et de loisirs, des jouets, des produits pour les enfants, les bébés et la maternité, ainsi que des articles de mode, répondant aux nouvelles demandes des consommateurs.

Forte du succès de la 135e édition de la foire de Canton, à laquelle ont participé des acheteurs de 229 pays et régions, dont 246 000 en personne et 408 000 en ligne, la 136e édition promet d'être encore plus percutante. Sur une surface d'exposition totale de 1,55 million de mètres carrés, la foire accueille les acheteurs du monde entier pour leur faire découvrir ses offres.

Pour plus d'informations et pour télécharger l'application, veuillez consulter le site https://cief.cantonfair.org.cn/en/app/appintro.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529616/image_969985_7806605.jpg